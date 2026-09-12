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Bilecik'te dolandırıcılığa karşı 28 kişiye önleyici bilgilendirme

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda 28 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılık, Hayat 112 ve KADES hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te dolandırıcılığa karşı 28 kişiye önleyici bilgilendirme

Bilecik emniyeti vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bilgilendirme çalışması kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve çevresinde halka ulaştı. Yapılan etkinlikte iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık türleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

hangi konulara değinildi:

Ekipler, vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık girişimlerinin nasıl gerçekleşebileceğini anlattı ve bu tür vakalarda izlenmesi gereken adımları aktardı. Toplamda 28 vatandaşa yönelik bilgilendirme yapılarak şüpheli aramalara karşı dikkatli olunması önerildi.

bilgilendirme materyalleri ve uygulamalar:

Çalışma sırasında ayrıca Hayat 112 uygulaması ile KADIN ACİL DESTEK UYGULAMASI (KADES) hakkında da bilgi verildi ve vatandaşlara bu uygulamaların kullanımı hakkında rehberlik sağlandı. Etkinlik kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve güvenlik konularında kısa hatırlatmalar yapıldı.

Bu tür yerel bilgilendirme faaliyetleri, olası mağduriyetleri azaltmayı hedefliyor ve vatandaşların dijital ile iletişim kanalları üzerinden gelebilecek risklere karşı bilinçlendirilmesine katkı sağlıyor.

BİLECİK’TE 28 VATANDAŞA DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE 28 VATANDAŞA DOLANDIRICILIK UYARISI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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