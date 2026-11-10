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Bilecik'te duygu dolu oratoryo: öğrenciler 10 kasım'ı sahnede yaşattı

Bilecik'te 10 Kasım töreninde öğrencilerin oratoryosu ve 'Atatürk'ü Anlamak' belgeseli duygulu anlar yarattı; ödüller verildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te duygu dolu oratoryo: öğrenciler 10 kasım'ı sahnede yaşattı

Bilecik'te anma programı:

Bilecik'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde düzenlenen anma programı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Vali Faik Oktay Sözer ve il protokolü katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; devamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Programın akışı, anma geleneğine uygun bir ciddiyet ve içtenlikle sürdü.

öğrencilerin sahne çalışmaları ve gösteriler:

Programı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi hazırladı. Öğrenciler tarafından sergilenen 'Atatürk'ü Anlamak' adlı belgesel Atatürk'ün hayatını, mücadelesini ve mirasını görsel anlatımla aktardı. Ardından sahnelenen Atatürk oratoryosu izleyenlerden yoğun beğeni topladı ve salonda duygusal anlar yaşandı.

yarışmalar ve ödül töreni:

Anma etkinlikleri kapsamında il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Faik Oktay Sözer tarafından verildi ve tören, ödül dağıtımının ardından sona erdi.

Program, gençlerin hazırladığı sunumlar ve sanat çalışmalarıyla Atatürk'ü anma geleneğinin kuşaklar arası aktarımına dair somut örnekler sundu; katılımcılarda birlik ve hatırlama duygusunu pekiştirdi.

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİSİ MEST ETTİ

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİSİ MEST ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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