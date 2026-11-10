Patnos'ta 10 kasım anmaları: gençler Atatürk'ü anlattı

Patnos'ta 10 Kasım anma törenleri

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde düzenlenen tören ve etkinliklerle saygıyla anıldı. Gün, resmi programlarla başlayıp kültürel ve eğitsel etkinliklerle sürdü.

kaymakamlık bahçesinde saygı duruşu ve çelenk sunumu:

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ilk program Patnos Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı; ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi protokolün yer aldığı tören, zeminde ve duyguda birlik hissini öne çıkardı.

kütüphane konferans salonunda gençlerin sunumları:

Anma programı, Patnos İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikle devam etti. Burada öğrenciler, Atatürk'ün hayatını, fikirlerini ve Cumhuriyet'e kazandırdıklarını anlatan sunumlar gerçekleştirdi. Program kapsamında yapılan konuşmalarda günün anlam ve önemi vurgulandı ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Etkinliklere ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplumsal belleğin korunması ve genç kuşaklara Atatürk anlayışının aktarılması hedefiyle düzenlenen programlar, katılımcılarda birlik ve sorumluluk duygusunu pekiştirdi.

PATNOS’TA 10 KASIM’DA ATATÜRK SAYGIYLA ANILDI