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Yunusemre'de Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları gün yüzüne çıktı

Yunusemre Belediyesi, Mert Rüstem’in arşivinden derlenen Atatürk’ün az bilinen fotoğraflarını 88’inci ölüm yıldönümünde fuayede sergiledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yunusemre'de Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları gün yüzüne çıktı

Yunusemre'de Atatürk fotoğraf sergisi:

Yunusemre Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümü vesilesiyle, tarihî nitelikte bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide yer alan fotoğraflar, Atatürk’ün fotoğraflarını çeken Hamza Rüstem’in torunu Mert Rüstem’in arşivinden derlendi ve kent halkının ziyaretine sunuldu.

Serginin içeriği:

Yunusemre Belediyesi hizmet binasının fuaye alanında açılan sergi, Atatürk’ün farklı dönemlerine ait bir dizi kareyi bir araya getiriyor. Koleksiyonda, kamuoyunda daha az bilinen görüntüler de yer alıyor; bu fotoğraflar, ziyaretçilere Cumhuriyet’in kurucusunun yaşamından kesitler sunuyor. Sergi, 13 Kasım Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek şekilde düzenlendi.

Açılış ve vurgulanan mesajlar:

Serginin resmi açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Mehmet Mesut Doğan, Seyit Ali Özmen ve Pınar Kına ile belediyenin birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasında Başkan Balaban, Atatürk’ü saygı ve özlemle andıklarını belirterek, Atatürk’ün tüm Türk ulusuna mal olmuş bir lider olduğuna dikkat çekti. Balaban konuşmasında kamu çalışanlarına düstur olarak benimsenmesi gerektiğini ifade ettiği sözü de hatırlattı: "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır".

Başkan Balaban ayrıca serginin önemine değinerek, koleksiyonu halkla buluşturan Mert Rüstem ile serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Sergide yer alan nadir fotoğraflar, hem tarih meraklılarının hem de daha geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek nitelikte sunuluyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler, Atatürk’ün mirasının hatırlanmasına katkı sağlarken, tarihî belgelerin korunması ve kamuoyuna ulaştırılması açısından da önem taşıyor. Sergiyi görmek isteyenler belediye hizmet binasının fuaye alanını ziyaret ederek koleksiyonu inceleyebilirler.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88&#039;İNCİ YIL DÖNÜMÜ...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN HAMZA RÜSTEM'İN TORUNU MERT RÜSTEM'İN ARŞİVİNDEN HAZIRLANAN FOTOĞRAF SERGİSİNİN AÇILIŞI, YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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