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Şehit Emre Albayrak'ın hatırası OMÜ Ladik MYO kütüphanesinde yaşatılacak

İstanbul'da şehit düşen Özel Harekât Polisi Emre Albayrak'ın adı, OMÜ Ladik MYO'da EMŞAV'ın 'Unutulmayan Kahramanlar' projesi kapsamında kütüphanede yaşatılacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehit Emre Albayrak'ın hatırası OMÜ Ladik MYO kütüphanesinde yaşatılacak

OMÜ Ladik MYO'da kütüphane açılışı:

İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Emre Albayrak anısına Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ladik Meslek Yüksekokulu'nda oluşturulan kütüphane törenle hizmete açıldı. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; programda yönetici ve protokol konuşmaları yer aldı.

Proje ve amaç:

Kütüphane, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Samsun İl Başkanlığı tarafından yürütülen "Unutulmayan Kahramanlar Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında hayata geçirildi. Proje Koordinatörü Aysun Doğan'ın yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ile Albayrak'ın adı, öğrencilere eğitim ve araştırma desteği sağlayacak bir mekânda yaşatılacak.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, konuşmasında kütüphaneyi açmanın gururunu ve kaybın üzüntüsünü birlikte hissettiklerini belirterek, bu mekânın şehidin adını nesillere taşıyacak bir alan olacağını vurguladı. Kesten, kütüphanenin öğrencilere sürekli hizmet vereceğini ve şehidin anısını canlı tutacağını ifade etti.

Tören ve katılımcılar:

Ladik MYO Müdürü Prof. Dr. Hanife Nalan Genç, kütüphanenin yüksekokul adına hem gurur hem de sorumluluk taşıdığını söyledi. Genç, şehidin adının öğrencilerin okuyacağı, araştıracağı ve kendilerini geliştireceği bir ortamda yaşatılmasının önemine dikkat çekti ve çalışmanın diğer üniversitelere örnek olmasını diledi.

Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ise açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanenin şehidin hatırasını gelecek nesillere taşıyacağını belirtti. Baştan, üniversite bünyesinde hayata geçirilen bu girişimin hafıza ve vefanın somut örneklerinden biri olacağına inandığını söyledi.

Proje Koordinatörü Aysun Doğan, 'Unutulmayan Kahramanlar Şehit Kütüphaneleri' projesinin ülke genelinde sürdüğünü belirterek, Ladik Meslek Yüksekokulu'nda şehit Emre Albayrak'ın adını yaşatmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından kütüphanenin oluşturulmasına katkı sunan kişi ve kurumlara plaket verildi.

Açılışa; Ladik Kaymakamı Serkan Kaya, OMÜ Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, emniyet mensupları, protokol üyeleri ve şehit Emre Albayrak'ın ailesi katıldı. Törenle birlikte Şehit Özel Harekât Polis Memuru Emre Albayrak Kütüphanesi hizmete açıldı ve kütüphanenin öğrencilerin akademik yaşamına katkı sunması hedeflendi.

İSTANBUL’UN ÇEKMEKÖY İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ŞEHİT OLAN ÖZEL HAREKÂT POLİS...

İSTANBUL’UN ÇEKMEKÖY İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ŞEHİT OLAN ÖZEL HAREKÂT POLİS MEMURU EMRE ALBAYRAK’IN ADINI VE HATIRASINI YAŞATMAK AMACIYLA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) LADİK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA OLUŞTURULAN KÜTÜPHANE TÖRENLE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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