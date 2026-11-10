Ardahan'da 10 kasım anmaları: Atatürk saygı, minnet ve özlemle anıldı

Ardahan'da anma töreni:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Ardahan'da düzenlenen törende saygı, minnet ve özlemle anıldı. Tören, kent merkezinde resmi kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Törenin ayrıntıları:

Ardahan Valiliği önünde düzenlenen anma programına Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanlığı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı ve vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

bayrak ve İstiklâl Marşı:

Saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi ve anma töreni kapsamında bayrak yarıya indirildi. Tören, katılımcıların anma ve düşüncelerini paylaşmasının ardından son buldu.

ARDAHAN'DA 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)