İklim zirvesinde metal yapraklı bir orman kuruldu

Gloria Serenity Resort’ta ARTIK sergisi: atıklardan inşa edilen uyarı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31in açıldığı Antalya’da, Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde ve Akfen Holding iş birliğiyle açılan “ARTIK” sergisi, ileri dönüşüm malzemeleriyle kurulan bir orman yerleştirmesiyle ziyaretçilere farklı bir uyarı sundu. Konferansa 196 ülkenin temsil edilmesi ve 91 liderin katılım bildirmesi beklenirken, sanatçılar doğanın yerini metallerin aldığı bir geleceği atıklardan ürettikleri eserlerle yorumladı.

Serginin malzemesi ve mekân kurgusu:

Sergide yer alan heykeller ve yerleştirmeler tamamen ileri dönüşümle üretildi. Kıyıya vuran ve lodosla taşınan dallardan kurgulanan bir ağaç, denizde aylarca kalarak kayalara çarpa çarpa aşınmış dalların yeniden anlamlanmasıyla ortaya çıktı. Tavanı saran ve atık metallerden geri dönüştürülen yaklaşık 5 bin yaprak ise otel lobisini adeta bir ormana çevirdi; yapraklar, metal malzemenin doğaya dair izleri nasıl devralabileceğini sembolize ediyor.

Serginin adı Türkçede hem “bundan sonra” hem de “geriye kalan” anlamına gelen "artık" kelimesinden alınıyor. Kurgu, bugün doğaya bıraktığımız atıkların gelecek zamanın kalıntılarına dönüşeceği fikrinden hareket ederek ziyaretçiyi "Bıraktığımız şey, gerçekten bırakmak istediğimiz miras mı?" sorusuyla yüzleştiriyor.

Eserler, sanatçılar ve temalar:

Sergide Çanakkale, Eskişehir ve İzmir’den gelen 6 sanatçının toplam 19 eseri yer alıyor. Selçuk Yılmaz’ın koleksiyonunda kılıç dişli kaplan ve jaguar gibi figürler bulunurken, Ali Abayoğlu "Baskı Altında" serisinde atıkların ağırlığı altında hareket özgürlüğünü yitiren kuşları anlatıyor. Abayoğlu’nun metal ve camla şekillendirdiği "Deniz Anası" serisi ise sualtı yaşamının kırılganlığına dikkat çekiyor.

Mücahit Diyar Arız, denizi odağına alan "Derinlerin Bekçisi", "Karabatak" ve "Balıkçıl" eserleriyle insan ile deniz arasındaki ilişkiye odaklanırken, Mustafa Tuğrul’un atık metalden ürettiği "Gezegen Koleksiyoncusu" insanın evrendeki yerini sorguluyor; aynı sanatçının "Ölüm ve Yaşam Arasında" adlı çalışması doğanın kendini yenileyişini yorumluyor. Niyazi Kerem Bengi 190 santimetrelik "Vorteks" heykelinde akçaağaç tohumunun süzülüşünü canlandırıyor; Tuğçe Aytürk ise 5 metrekarelik sofra enstalasyonuyla üretimi, tüketimi ve bereketi aynı masada buluşturuyor.

Projenin organizasyonunda Loft Art’ın desteği de yer alıyor; sergi, COP31 Eylem Gündemi’nde öne çıkan Sıfır Atık ile Okyanuslar ve Denizler başlıklarıyla örtüşüyor.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp sergi için, "Bize oksijen sağlayan, yaşamın kaynağı olan doğanın bir gün metallerden oluşabileceğini düşünmek gerçekten korkutucu. Ama bir o kadar da mümkün. İşte biz bu ihtimali sanat aracılığıyla görünür kılmak istedik" dedi. Özaltın Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir Şankaya da kullanımı tamamlanmış malzemelerin sanatla yeniden anlam kazanmasının döngüsel ekonominin estetik bir karşılığı olduğunu vurguladı ve "Aynı zamanda hepimizi tüketim alışkanlıklarımızı yeniden düşünmeye davet ediyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret ve erişim bilgileri:

Sergi 9 - 20 Kasım tarihleri arasında COP31 süresince otel misafirleri ve davetliler tarafından gezilebilecek. 21 - 29 Kasım arasında ise otel dışından ziyaret etmek isteyenler, otel yönetimiyle önceden iletişime geçerek ziyaret talebinde bulunabilecek; talepler otelin operasyonel uygunluğuna göre değerlendirilecek. Sergi 29 Kasım’a kadar açık kalacak.

Sanatçılar, malzemeler ve mekân kurgusuyla "ARTIK" ziyaretçiye hem estetik bir deneyim hem de sürdürülebilirlik ve tüketim üzerine düşünmeye davet eden bir mesaj sunuyor.

196 ÜLKENİN TEMSİL EDİLMESİNİN BEKLENDİĞİ, 91 LİDERİN KATILIM BİLDİRDİĞİ KONFERANS İÇİN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI İKLİM KRİZİNE ÇÖZÜM ARAMAK ÜZERE ANTALYA'YA GELİRKEN, 6 SANATÇI AYNI KENTTE DOĞANIN YERİNİ METALLERİN ALDIĞI BİR GELECEĞİ ATIKLARDAN ÜRETTİKLERİ ESERLERLE ANLATTI.