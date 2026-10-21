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Bilecik'te engelli bireyler için ortak projeler gündeme geldi

Esra Sever Geçim liderliğindeki BİEYDER heyeti, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ile bir araya gelerek engelli bireylere yönelik ortak projeleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te engelli bireyler için ortak projeler gündeme geldi

Bilecik'te engelli bireylere yönelik ortak projeler görüşüldü

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Esra Sever Geçim ve beraberindeki heyet, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı'yı makamında ziyaret etti.

görüşmenin odağı:

Gerçekleştirilen görüşmede, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla kentte hayata geçirilebilecek ortak çalışma ve projeler değerlendirildi. Toplantıda iş birliği olanakları ve kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

teşekkür ve iş birliği vurgusu:

BİEYDER Başkanı Esra Sever Geçim, kendilerini samimi bir şekilde ağırlayan İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'ya yakın ilgisi ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Görüşme, engelli bireylerin erişilebilirliği ve sosyal yaşama katılımı konusunda ortak adımlar atma niyetinin tekrarlandığı bir buluşma olarak kayda geçti.

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ORTAK PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ORTAK PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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