Bilecik’te Ertuğrulgazi Mahallesi'ne soluk aldıracak Meram Park ilerliyor

Meram Park çalışmaları devam ediyor:

Meram Park, Bilecik’in Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni bir yaşam alanı olarak şehrin yeşil ve sosyal alan kapasitesine katkı sağlamak üzere inşa ediliyor. Belediye tarafından yürütülen çalışmalarda son durum yerinde incelendi.

Belediye yetkilileri sahada:

Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte park alanında incelemelerde bulundu; teknik ekiplerden ve saha sorumlularından çalışmaların güncel durumu hakkında bilgi aldı.

Hedeflenen sosyal faydalar:

İncelemelerin ardından Subaşı, projenin amacı ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Subaşı, "Şehrimizin yaşam alanlarını güzelleştirmek, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği alanları çoğaltmak ve Bilecik’imizin her mahallesini daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini belirtti ve benzer projelerle şehrin genelinde yaşam alanlarının artırılacağını vurguladı.

BİLECİK’E YENİ YAŞAM ALANI KAZANDIRILIYOR