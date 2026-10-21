Dolar 49,5702 -0,02%
Euro 55,6948 -0,03%
Bist 11.797,70 +0,00%
Altın Gram 6.581,89 -0,31%
EUR/USD 1,1223 -0,15%
Brent Petrol 110,50 +1,57%
--°

Bilecik’te Ertuğrulgazi Mahallesi'ne soluk aldıracak Meram Park ilerliyor

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı süren Meram Park, Bilecik Belediyesi tarafından mahalleye yeni sosyal alanlar ve dinlenme imkanı sunmak için geliştiriliyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik’te Ertuğrulgazi Mahallesi'ne soluk aldıracak Meram Park ilerliyor

Meram Park çalışmaları devam ediyor:

Meram Park, Bilecik’in Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni bir yaşam alanı olarak şehrin yeşil ve sosyal alan kapasitesine katkı sağlamak üzere inşa ediliyor. Belediye tarafından yürütülen çalışmalarda son durum yerinde incelendi.

Belediye yetkilileri sahada:

Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte park alanında incelemelerde bulundu; teknik ekiplerden ve saha sorumlularından çalışmaların güncel durumu hakkında bilgi aldı.

Hedeflenen sosyal faydalar:

İncelemelerin ardından Subaşı, projenin amacı ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Subaşı, "Şehrimizin yaşam alanlarını güzelleştirmek, vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği alanları çoğaltmak ve Bilecik’imizin her mahallesini daha yaşanabilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini belirtti ve benzer projelerle şehrin genelinde yaşam alanlarının artırılacağını vurguladı.

BİLECİK’E YENİ YAŞAM ALANI KAZANDIRILIYOR

BİLECİK’E YENİ YAŞAM ALANI KAZANDIRILIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Komşusunun mazgalını temizleyip örnek olan kadına vali Usta'dan teşekkür
images

Mobil yıkama ile araç bakımı kapınıza taşınıyor
images

Göç idaresi müdürü Dorgaç'tan ER-VAK'a ziyaret: sığınmacılar için iş birliği vur...
images

Akyaka'da kaymakamdan esnafla yerinde buluşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli'ye yeni nefes: 38 bin metrekarelik kent meydanı yükseliyor

Söke'de pamuk hasadının koşulları yerinde denetleniyor

Gıda israfını azaltmak işletmelere yedi kat tasarruf kazandırabilir

Ereğli'de sokakta ölü bulunan kişinin kimliği ve ölüm nedeni araştırılıyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti