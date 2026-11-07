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Bilecik'te eş zamanlı trafik uygulaması: 593 araç tarandı, ihlallere ceza

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın eşzamanlı operasyonunda kent merkezi ve ilçelerde 593 araç kontrol edildi; kurallara uymayan sürücülere ceza verildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te eş zamanlı trafik uygulaması: 593 araç tarandı, ihlallere ceza

denetimin kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve tüm ilçelerde, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik eş zamanlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, trafik timlerinin koordineli çalışmasıyla icra edildi.

kontrol sayısı ve sonuçlar:

Trafik timlerinin uygulamasında toplam 593 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve eksik evrak bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

hedef ve önemi:

Denetimin amacı, işaretlerin doğru kullanımını sağlamak ve trafik güvenliğini artırmaktır; düzenli kontrollerle mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi hedefleniyor.

BİLECİK&#039;TE EŞ ZAMANLI TRAFİK KONTROLÜ

BİLECİK'TE EŞ ZAMANLI TRAFİK KONTROLÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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