Bilecik'te eş zamanlı trafik uygulaması: 593 araç tarandı, ihlallere ceza

denetimin kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve tüm ilçelerde, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik eş zamanlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, trafik timlerinin koordineli çalışmasıyla icra edildi.

kontrol sayısı ve sonuçlar:

Trafik timlerinin uygulamasında toplam 593 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve eksik evrak bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

hedef ve önemi:

Denetimin amacı, işaretlerin doğru kullanımını sağlamak ve trafik güvenliğini artırmaktır; düzenli kontrollerle mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi hedefleniyor.

BİLECİK'TE EŞ ZAMANLI TRAFİK KONTROLÜ