Bilecik'te esnaf ve vatandaşla yüz yüze dinleme turu

AK Parti il başkanı saha çalışmasında

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi. Günlük yaşamda karşılaşılan konular ve vatandaşların beklentileri üzerine doğrudan bilgi aldı.

Vatandaşın talepleri ve gündelik sorunlar:

Yıldırım, esnaf ve kent sakinleriyle yaptığı sohbetlerde Bilecik’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sohbetler sırasında açılan konuların şehrin ihtiyaç ve önceliklerine ışık tuttuğunu vurguladı.

Dinlemenin önemi ve mesajı:

Yıldırım, sahada benimsedikleri yaklaşımı özetleyerek 'Bilecik’i konuşacaksak önce Bilecik’i dinleyeceğiz' dedi. Bazen esnafın bir cümlesinin, bazen ayaküstü sohbetlerin şehre farklı bir bakış kazandırdığını ifade etti.

Bu tür buluşmalar, yerel temsilcilerin doğrudan geri bildirim almasına olanak tanıyor ve önceliklerin tespit edilerek çözüm odaklı adımlar atılmasına zemin hazırlıyor.

İL BAŞKANI YILDIRIM VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ