Almanya için süreklilik ve değişim: bakanlardan ara seçim değerlendirmesi

ABD’deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği üstünlük, Almanya’da da yankı buldu. Alman Federal Meclisi’nde gazetecilere konuşan yetkililer, sonuçların hem işbirliğinde devamlılık hem de politikada bir değişim ihtimali anlamına geldiğine dikkat çekti.

Wadephul: ortak noktaların aranması ve uzlaşma çabası:

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Demokrat Parti’nin

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOHANN WADEPHUL