Dolar 50,0118 +0,06%
Euro 56,1548 +0,40%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.540,04 +3,22%
EUR/USD 1,1226 +0,30%
Brent Petrol 95,04 -8,26%
--°

Almanya için süreklilik ve değişim: bakanlardan ara seçim değerlendirmesi

Johann Wadephul ve Boris Pistorius, ABD ara seçimlerinin Almanya için hem süreklilik hem değişim anlamına geldiğini ve transatlantik işbirliğinin süreceğini söyledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 21:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Almanya için süreklilik ve değişim: bakanlardan ara seçim değerlendirmesi

Almanya için süreklilik ve değişim: bakanlardan ara seçim değerlendirmesi

ABD’deki ara seçimlerde Demokratların elde ettiği üstünlük, Almanya’da da yankı buldu. Alman Federal Meclisi’nde gazetecilere konuşan yetkililer, sonuçların hem işbirliğinde devamlılık hem de politikada bir değişim ihtimali anlamına geldiğine dikkat çekti.

Wadephul: ortak noktaların aranması ve uzlaşma çabası:

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Demokrat Parti’nin

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOHANN WADEPHUL

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOHANN WADEPHUL

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump, İran savaşı kararının ara seçim sonuçlarına yansıdığını kabul etti
images

İtalya ile sınır ötesi güvenlik iş birliğinde yeni adımlar
images

Irak başbakanı Zeydi Bahreyn'e tarihi ziyaretle ilişkileri canlandırdı
images

Sarı: Azerbaycan'la ekonomik ve enerji bağlarının onarılması önceliğimizdir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe motivasyonla döndü: Şükrü Saracoğlu'nda Liverpool'u 3-2 yendi

Trump, İran savaşı kararının ara seçim sonuçlarına yansıdığını kabul etti

Dörtyol'da sağanak sonrası Karakese ve Özerli dereleri taştı, araçlar sürüklendi

Şırnak'ın dönüşümünü yerinde görmek için Rize medyası ağırlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi