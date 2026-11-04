Trump, İran savaşı kararının ara seçim sonuçlarına yansıdığını kabul etti

Trump'ın basın toplantısında öne çıkanlar

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçimlerde yaşadığı yenilgiyi değerlendirirken savaş kararının sonuçlara etkisini açıkça kabul etti. Beyaz Saray’da inşası süren balo salonunun şantiyesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, seçim kaybının İran ile yürütülen savaşla ilişkilendirilebileceğini söyledi.

Trump'ın gerekçesi ve savunması:

Trump, savaşın seçime etkisine ilişkin soruya, "Büyük ölçüde doğru, çünkü savaş kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yükseltti. Ancak bunu bir daha yapmam gerekseydi tekrar yapardım. Savaşın bunu etkileyeceğini biliyordum" yanıtını verdi. Trump, İran’ın nükleer silaha erişimini engellemenin birincil amaç olduğunu belirterek bu nedenle benzer bir adımı yine atacağını savundu.

Hürmüz Boğazı iddiası ve ekonomik etkiler:

Başkan, Hürmüz Boğazı’ndaki duruma değinerek bölgede petrol akışının yeniden büyük ölçüde sağlandığını öne sürdü: "Hürmüz Boğazı’ndan şimdi muazzam miktarda petrol akıyor. Başlangıçta hiç yoktu." Ayrıca savaşın kısa vadede benzin fiyatlarını yükselttiğini ve bunun seçmen davranışına etkisi olabileceğini kabul etti.

savaşın sona ermesi ve kabineye bakışı:

İran’daki çatışmanın ne zaman sona ereceği sorulduğunda Trump, "Ne zaman istersem o zaman" cevabını verdi ve ara seçimlerin ardından savaşı derhal bitireceğini söylediğine dair hatırlatmayı reddetti. Kabineyle ilgili bir soruya Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth için, "Hayır, çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı ve Hegseth’in görevden alınmasına ilişkin herhangi bir düşüncesi olmadığını belirtti.

Kongre, Demokratlar ve parti içi değerlendirme:

Seçim sonrasında Kongre’de Demokratlarla iş birliğine açık olduğunu söyleyen Trump, "Yıkıcı olmak istemezlerse muhtemelen Demokratlarla iyi geçineceğim" dedi ve veto yetkisinin kendisinde olduğunu hatırlattı. Cumhuriyetçi adayların başarısızlığını kendi mitinglerindeki desteğin adaylara yansımamasıyla açıklayan Trump, "O sevgi aktarılamadı" değerlendirmesinde bulundu.

Ara seçimlerin ardından olası azil girişimlerine ilişkin bir soruya Trump, "Hayır, ufacık bile bir korkum yok" diyerek Demokratların böyle bir adım atmasının kendi görüşüne göre parti için olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, CUMHURİYETÇİ PARTİ’NİN ABD’DE DÜZENLENEN ARA SEÇİMLERDE YAŞADIĞI YENİLGİNİN İRAN SAVAŞIYLA BAĞLANTILI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN SORUYA CEVABINDA, "BÜYÜK ÖLÇÜDE DOĞRU, ÇÜNKÜ SAVAŞ KISA VADEDE BENZİN FİYATLARINI BİRAZ YÜKSELTTİ. ANCAK BUNU BİR DAHA YAPMAM GEREKSEYDİ TEKRAR YAPARDIM. SAVAŞIN BUNU ETKİLEYECEĞİNİ BİLİYORDUM" DEDİ.