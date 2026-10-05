Dolar 49,1586 +0,11%
Euro 55,0570 -0,37%
Bist 12.270,18 +0,00%
Altın Gram 6.612,59 +0,52%
EUR/USD 1,1197 -0,54%
Brent Petrol 101,54 -0,69%
--°

Bilecik'te filoya katılan 13 bin litrelik su tankeri hizmet kapasitesini artırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe ettiği 13 bin litrelik paslanmaz su tankeriyle Bilecik'te zorlu arazi hizmetleri güçlenecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te filoya katılan 13 bin litrelik su tankeri hizmet kapasitesini artırdı

Bilecik İl Özel İdaresi filoya yeni su tankeri kazandırdı

Bilecik İl Özel İdaresi araç filosuna, zorlu arazi koşullarında kullanılmak üzere 13 bin litre kapasiteli, paslanmaz çelik temiz su tankeri eklendi. Tanker, il genelinde yürütülen altyapı, içme suyu desteği ve sahada acil müdahale hizmetlerinde değerlendirilecek. Araç, Bakanlık tarafından hibe edildiği için kurumun yatırım bütçesine doğrudan katkı sağlamış oldu.

tankerin teknik ve kullanım özellikleri:

Yeni su tankeri, paslanmaz çelik gövdesi sayesinde hijyenik taşıma imkânı sunuyor ve aşınma, korozyona karşı dayanıklı yapı gösteriyor. 13 bin litre kapasite, kırsal ve dağlık bölgelerde birden fazla noktaya uzun mesafede su taşıma ihtiyacını azaltacak. Zorlu arazi şartlarında çalışmaya uygun şasi ve bağlantı sistemleri, aracın erişimi sınırlı bölgelere hizmet götürmesini kolaylaştırıyor. Tankerin il genelindeki yol, köy ve saha çalışmalarıyla entegre planlamayla kullanılması hedefleniyor.

kurumsal değerlendirme ve beklenen etkiler:

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı yeni aracın il genelindeki çalışmalarda önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, "İl Özel İdaremizin araç filosuna kazandırılan 13 bin litre kapasiteli su tankerimiz, özellikle zorlu arazi şartlarında yürüttüğümüz hizmetlerde önemli bir görev üstlenecek. İl genelinde vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet sunabilmek adına araç ve ekipman kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Tankerimizin İdaremize ve Bilecik’imize hayırlı olmasını diliyor, aracın temininde desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hibe edilen bu araç, hem saha müdahalelerinde süreyi kısaltacak hem de kurumun bakım-onarım ve acil durum müdahale kapasitesini güçlendirecek. İl genelinde planlı kullanım ve bakım ile tankerin uzun ömürlü hizmet vermesi hedefleniyor.

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ&#039;NİN ARAÇ FİLOSUNA YENİ SU TANKERİ

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ'NİN ARAÇ FİLOSUNA YENİ SU TANKERİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anneden 14 yıllık bekleyiş: 'ölü ya da diri, oğluma bir mezar istiyorum'
images

Kütahya'da cep saatinden duvar saatine 25 yıllık tutku koleksiyona dönüştü
images

Vakfın merhamet mirası sahipsiz dostlara uzandı
images

Osmaneli'de belediye pazar buluşması: talepler yerinde dinlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kütahya'da organize sanayide servis güvenliği denetimi

Sokaktaki şaşkınlık kısa sürdü: yüksek gerilim telleri kontrollü şekilde yola indirildi

Aydın'da kapsamlı arama: Çember-144 ile 41 aranan yakalandı

Erzincan'da son prova: 15 yaş altı badminton millileri Norveç'e hazır

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp