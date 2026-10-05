Bilecik'te filoya katılan 13 bin litrelik su tankeri hizmet kapasitesini artırdı

Bilecik İl Özel İdaresi filoya yeni su tankeri kazandırdı

Bilecik İl Özel İdaresi araç filosuna, zorlu arazi koşullarında kullanılmak üzere 13 bin litre kapasiteli, paslanmaz çelik temiz su tankeri eklendi. Tanker, il genelinde yürütülen altyapı, içme suyu desteği ve sahada acil müdahale hizmetlerinde değerlendirilecek. Araç, Bakanlık tarafından hibe edildiği için kurumun yatırım bütçesine doğrudan katkı sağlamış oldu.

tankerin teknik ve kullanım özellikleri:

Yeni su tankeri, paslanmaz çelik gövdesi sayesinde hijyenik taşıma imkânı sunuyor ve aşınma, korozyona karşı dayanıklı yapı gösteriyor. 13 bin litre kapasite, kırsal ve dağlık bölgelerde birden fazla noktaya uzun mesafede su taşıma ihtiyacını azaltacak. Zorlu arazi şartlarında çalışmaya uygun şasi ve bağlantı sistemleri, aracın erişimi sınırlı bölgelere hizmet götürmesini kolaylaştırıyor. Tankerin il genelindeki yol, köy ve saha çalışmalarıyla entegre planlamayla kullanılması hedefleniyor.

kurumsal değerlendirme ve beklenen etkiler:

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı yeni aracın il genelindeki çalışmalarda önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, "İl Özel İdaremizin araç filosuna kazandırılan 13 bin litre kapasiteli su tankerimiz, özellikle zorlu arazi şartlarında yürüttüğümüz hizmetlerde önemli bir görev üstlenecek. İl genelinde vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet sunabilmek adına araç ve ekipman kapasitemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Tankerimizin İdaremize ve Bilecik’imize hayırlı olmasını diliyor, aracın temininde desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hibe edilen bu araç, hem saha müdahalelerinde süreyi kısaltacak hem de kurumun bakım-onarım ve acil durum müdahale kapasitesini güçlendirecek. İl genelinde planlı kullanım ve bakım ile tankerin uzun ömürlü hizmet vermesi hedefleniyor.

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ'NİN ARAÇ FİLOSUNA YENİ SU TANKERİ