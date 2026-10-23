Bilecik’te gazilere ziyaret: fedakârlıklarına teşekkür edildi

Bilecik'te gazilere vefa ziyareti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, kurum temsilcileri gazilerin hem sağlık durumları hem de gündelik ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretler sırasında gazilere duyulan minnet ve destek mesajları iletildi.

ziyaretin ayrıntıları:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Mardin'in Dargeçit ilçesinde gazi olan Sadettin Akay ile 1999 yılında vatani görevini yaptığı sırada terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Ahmet Yavuz ile bir araya geldi. Görüşmelerde gazilerin yaşadıkları süreçler dinlendi ve onların gündelik yaşamlarına ilişkin ihtiyaçları değerlendirildi.

iletilen mesajlar ve değerlendirme:

Görüşmelerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları gazilere iletildi. Ziyaret kapsamında, gazilere yönelik şükran ve minnet duyguları açıkça ifade edildi.

Nejat İlhan ziyaretle ilgili olarak, 'Vatanımız için fedakârlık gösteren gazilerimiz, milletimizin hafızasında ve gönlünde her zaman özel bir yere sahiptir. Onların yanında olmak, hatırlarını sormak ve ihtiyaçlarında destek sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Sadettin Akay ve Ahmet Yavuz başta olmak üzere tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum' ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, kurum temsilcilerinin gazilere yönelik devam eden destek ve iletişim çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi; toplantılar aynı zamanda toplumun gazilere duyduğu saygı ve vefanın somut bir gösterisi olarak kayda geçti.

BİLECİK’TE GAZİLERE VEFA ZİYARETİ GAZİ AHMET YAVUZ VE BİLECİK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ NEJAT İLHAN