Vakfın EMŞAV binası Diyarbakır'da törenle açıldı

tören ve katılımcılar:

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni vakıf binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Diyarbakır Emniyet Müdürü Murat Mutlu, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, vakıf yöneticileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

binanın konumu ve dizaynı:

Yeni hizmet binası Sur ilçesinde dizayn edildi. EMŞAV Diyarbakır İl Başkanı Gazi Mehmet Terlemez ve beraberindeki heyetin hazırladığı tesis, vakfın faaliyetlerini yürütmek üzere hizmete girdi.

açılış konuşması ve amaç:

Törende kısa bir açıklama yapan Gazi Mehmet Terlemez, vakfın önceliğinin şehit yakınları ve gazilere en iyi hizmeti sunmak olduğunu vurguladı. Açılış sonrası kurdele kesimi gerçekleştirildi.

gezinti ve inceleme:

Kurdele kesiminin ardından Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile beraberindeki heyet binayı gezerek incelemelerde bulundu. Tören, katılımcıların tesisle ilgili gözlemleri ve destek beyanlarıyla tamamlandı.

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN VAKIF BİNASI EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT MUTLU'NUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.