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Gazilerden Ayvalık kent konseyi başkanına anlamlı vefa

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği, yeni başkan Füsun Atay’ı ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti ve başarı dileklerini iletti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gazilerden Ayvalık kent konseyi başkanına anlamlı vefa

ziyaretin ayrıntıları:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği tarafından kısa süre önce Ayvalık Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilen Füsun Atay için bir nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyareti yürüten heyette temsilci Mehmet Kıranoğlu ve temsilcilik yönetimi yer aldı. Toplantıda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

başkan atay'ın kabulü ve hediyenin anlamı:

Heyet tarafından Başkan Füsun Atay'a Türk Bayrağı hediye edildi. Atay, kendisine sunulan bayrağı saygıyla öpüp başına koyarak kabul etti ve gazilerin bu anlamlı jestinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

iletilen dilekler ve buluşmanın sonu:

Mehmet Kıranoğlu ve temsilcilik yönetimi, Atay'ı yeni görevinden dolayı kutlayıp Ayvalık Kent Konseyi Başkanlığı görevinde başarılar diledi. Atay, nazik ziyaret ve manevi değeri yüksek bayrak hediyesi için teşekkür etti.

Ziyaret, gazilerin milli değerlere gösterdiği hassasiyetin bir kez daha ön plana çıktığı bir buluşma olarak kayda geçti ve karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

AYVALIKLI GAZİLERDEN KENT KONSEYİ BAŞKANI FÜSUN ATAY’A ANLAMLI JEST

AYVALIKLI GAZİLERDEN KENT KONSEYİ BAŞKANI FÜSUN ATAY’A ANLAMLI JEST

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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