bilecik'te gazilerle dayanışma ziyaretleri: talepler dinlendi

bilecik'te gazilerle buluşma

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, gaziler Selçuk Kalkan ve Barış Bağcı ile bir araya geldi. Ziyareti, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi ile Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organize etti; görüşme sırasında gazilerin sağlık ve gündelik hayatla ilgili ihtiyaçları konuşuldu.

ziyaretin içeriği ve geçmişi:

Buluşmada, 2015 yılında Nusaybin'in Bagok Dağı mevkiinde terörle girilen çatışmada yaralanan gazilerle detaylı sohbet edildi. Ekipler, gazilerin talep ve temennilerini dinleyip not aldı; bakım, destek ve yönlendirme konularında adımlar ele alındı. Ayrıca, toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları gazilere iletildi.

il müdürlüğünün değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gazilere yönelik hizmetlerin sürdüğünü vurgulayarak, "Aziz gazilerimizin her daim yanında olmaya, onların kıymetli hatıralarını ve emanetlerini yaşatmaya devam ediyoruz" dedi. İlhan, gazilere sağlık, huzur ve afiyet temennisinde bulunduğunu da belirtti.

Ziyaret, hem gazilerin güncel ihtiyaçlarının tespiti hem de kurum yetkililerinin sürekli iletişim ve destek taahhüdünü pekiştirmesi açısından önem taşıdı. Müdürlük, benzer buluşmaların devam edeceğini açıkladı.

BİLECİK'TE GAZİLERE ANLAMLI BULUŞMA