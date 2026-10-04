Bilecik'te genç merkezinde 'Birlikte Güvenli Gelecek' kapsamlı eğitim

Bilecik'te 'Birlikte Güvenli Gelecek' bilgilendirme toplantısı

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 66 öğrenci bir araya getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini amaçladı.

Eğitimin içeriği:

Toplantıda öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgiler sunuldu; mesleğin sorumlulukları ve kamu güvenliğine katkısı anlatıldı. Ayrıca genel güvenlik, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konularında uygulamaya dönük uyarılar ve alınabilecek önlemler paylaşıldı.

Amaç ve uygulama:

Toplum Destekli Polislik ekipleri, katılımcıların hem bireysel hem çevresel riskleri tanıyarak daha tedbirli hareket etmesini hedefledi. Program boyunca öğrencilerle etkileşimli sohbetler yapılarak sorularına yanıt verildi ve günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler aktarıldı.

Etkinlik, genç merkezinde gerçekleştirilmiş olup projenin gençler arasında güvenlik bilincini artırmaya yönelik adımlarından biri olarak planlandı. Katılımcılara verilen bilgiler, hem okul hem de sosyal çevrelerde karşılaşılabilecek sorunlara karşı farkındalığı yükseltmeyi amaçlıyor.

66 ÖĞRENCİYE GÜVENLİ GELECEK EĞİTİMİ VERİLDİ