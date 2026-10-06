Bilecik'te gençlere gıdanın değeri ve israfı anlatıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler, Bayırköy İlkokulu ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlkokulunda gerçekleştirildi. Uzmanlar ve öğretmenlerle bir araya gelen öğrenciler, gıdanın üretimden sofraya ulaşmasına kadar geçen süreç hakkında bilgilendirildi ve israfı azaltmaya yönelik pratik öneriler paylaşıldı.

eğitimin odak noktaları:

Eğitimlerde gıdanın değeri, israfın çevresel ve ekonomik etkileri ile günlük hayatta uygulanabilecek önlemler ele alındı. Öğrencilere porsiyon planlama, doğru saklama yöntemleri, alışveriş alışkanlıklarının düzenlenmesi ve artan gıdaların değerlendirilmesi gibi somut yöntemler anlatıldı. Amaç, çocukların öğrendiklerini okul ve ev ortamında uygulayarak kalıcı farkındalık oluşturmasıdır.

sürdürülebilir farkındalık hedefi:

Çetin Ayvalık eğitimlerle ilgili olarak, "Eğitimlerde gıda israfını önlemenin yollarını ve gıdanın değerini konuştuk. Çocuklarımızın gıdanın sofralarımıza gelene kadar geçirdiği sürecin farkında olması ve sahip olduğumuz kaynakların kıymetini bilmesi bizim için oldukça önemli. İsrafı önlemek yalnızca ekonomik açıdan değil, doğal kaynaklarımızın korunması açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Ayvalık, çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının süreceğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesi, öğrendiklerini aileleriyle paylaşması ve günlük yaşamlarında uygulaması bizler için en büyük kazanım. Daha az israf eden, gıdanın değerini bilen ve kaynaklarını bilinçli kullanan bir neslin yetişmesine katkı sunmak amacıyla eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yerel düzeyde başlatılan bu tür eğitimlerin, uzun vadede hem ekonomik tasarruf hem de doğal kaynakların korunması açısından etkili bir rol oynaması hedefleniyor.

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE GIDA İSRAFI EĞİTİMİ