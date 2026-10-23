Trump, Musk'ın Ukrayna'ya Starlink erişimini yeniden sağladığını söyledi

Trump'ın açıklaması:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada Elon Musk ve Starlink bağlantılarına dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. Trump, SpaceX sahibi Musk’ın Ukrayna’nın Starlink ağına erişimi "yeniden sağladığını" söyledi.

Trump, Musk ile konuyu konuşup konuşmadığı sorulduğunda, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum, ben mi aradım yoksa başkası mı aradı, fark etmez. Sonuç olarak, o bunu yeniden sağladı" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca bu gelişmeyi detaylandırmaktan kaçındı ve konu hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Ukrayna tarafından gelen değerlendirme:

Vladimir Zelenskiy ise Starlink servisinin durumu hakkında daha ihtiyatlı bir değerlendirme yaptı. Zelenskiy, sistemdeki hızın Ukrayna için henüz eski haline dönmediğini belirtirken, önümüzdeki günlerde "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmeyi umduğunu" söyledi.

Ukrayna, savaş alanı iletişimi ve insansız hava aracı operasyonları için hem sivil Starlink hizmetini hem de daha güvenli olduğu belirtilen askeri versiyon Starshield'ı kullanıyor. Servis kısıtlamalarının, ülkenin saldırı ve hava savunma kabiliyetleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığı aktarılmıştı.

Kısıtlamaların kaynağı neden belirsiz?:

Kimin erişimi kısıtladığı konusunda net bir görüş birliği bulunmuyor. Daha önce Trump yönetimi, Ukrayna'ya erişimi kısıtlama talimatı verdiği iddialarını reddetmişti. Öte yandan Wall Street Journal, Trump’ın Musk’ı arayarak kısıtlamaların kaldırılmasını istediğini iddia etmişti.

Elon Musk ise Starlink’in askeri düzeydeki versiyonu Starshield'e erişimin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu ve Starshield’in Pentagon için tasarlandığını söylemişti. Bu açıklama, kısıtlamaların arkasında ABD ordusunun olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

Konuyla ilgili belirsizlik ve karşılıklı açıklamalar sürerken, erişimin yeniden sağlandığı iddiası, hem diplomatik ilişkiler hem de sahadaki askeri ve sivil iletişim kapasitesi açısından yakından izleniyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ELON MUSK'IN UKRAYNA'YA STARLİNK ERİŞİMİNİ YENİDEN SAĞLADIĞINI SÖYLEDİ.