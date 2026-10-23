Dolar 49,7001 -0,04%
Euro 55,7279 -0,05%
Bist 10.923,82 -2,64%
Altın Gram 6.457,73 -0,47%
EUR/USD 1,1201 -0,19%
Brent Petrol 109,50 +0,77%
--°

Trump, Musk'ın Ukrayna'ya Starlink erişimini yeniden sağladığını söyledi

Trump, Elon Musk’ın Ukrayna’ya Starlink erişimini yeniden sağladığını söyledi; erişim kısıtlamasının kaynağı ve hizmet hızındaki belirsizlik sürüyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 10:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Trump, Musk'ın Ukrayna'ya Starlink erişimini yeniden sağladığını söyledi

Trump'ın açıklaması:

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada Elon Musk ve Starlink bağlantılarına dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. Trump, SpaceX sahibi Musk’ın Ukrayna’nın Starlink ağına erişimi "yeniden sağladığını" söyledi.

Trump, Musk ile konuyu konuşup konuşmadığı sorulduğunda, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum, ben mi aradım yoksa başkası mı aradı, fark etmez. Sonuç olarak, o bunu yeniden sağladı" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca bu gelişmeyi detaylandırmaktan kaçındı ve konu hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Ukrayna tarafından gelen değerlendirme:

Vladimir Zelenskiy ise Starlink servisinin durumu hakkında daha ihtiyatlı bir değerlendirme yaptı. Zelenskiy, sistemdeki hızın Ukrayna için henüz eski haline dönmediğini belirtirken, önümüzdeki günlerde "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmeyi umduğunu" söyledi.

Ukrayna, savaş alanı iletişimi ve insansız hava aracı operasyonları için hem sivil Starlink hizmetini hem de daha güvenli olduğu belirtilen askeri versiyon Starshield'ı kullanıyor. Servis kısıtlamalarının, ülkenin saldırı ve hava savunma kabiliyetleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığı aktarılmıştı.

Kısıtlamaların kaynağı neden belirsiz?:

Kimin erişimi kısıtladığı konusunda net bir görüş birliği bulunmuyor. Daha önce Trump yönetimi, Ukrayna'ya erişimi kısıtlama talimatı verdiği iddialarını reddetmişti. Öte yandan Wall Street Journal, Trump’ın Musk’ı arayarak kısıtlamaların kaldırılmasını istediğini iddia etmişti.

Elon Musk ise Starlink’in askeri düzeydeki versiyonu Starshield'e erişimin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu ve Starshield’in Pentagon için tasarlandığını söylemişti. Bu açıklama, kısıtlamaların arkasında ABD ordusunun olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

Konuyla ilgili belirsizlik ve karşılıklı açıklamalar sürerken, erişimin yeniden sağlandığı iddiası, hem diplomatik ilişkiler hem de sahadaki askeri ve sivil iletişim kapasitesi açısından yakından izleniyor.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ELON MUSK&#039;IN UKRAYNA&#039;YA STARLİNK ERİŞİMİNİ YENİDEN SAĞLADIĞINI...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ELON MUSK'IN UKRAYNA'YA STARLİNK ERİŞİMİNİ YENİDEN SAĞLADIĞINI SÖYLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Abdulkadir Uraloğlu Çankırı'da Orta-Şabanözü yolunda incelemelerde bulundu
images

Uluslararası siyasette güven şartı: Türkiye güvensizlik üzerine kurulu yapıyı re...
images

Kente 16,2 milyar tl'lik yatırım paketiyle 68 proje bir arada
images

Kırşehir üreticileri destek bekliyor: üretimin sürdürülebilirliği için somut adı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi

Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavuştu

Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı

kombi bakımıyla faturada yüzde 30’a varan tasarruf mümkün

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı