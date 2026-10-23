Turkcell ve Samsung'tan 650 binlik 5G hamlesi

Anlaşmanın ana hatları:

Turkcell ve Samsung, Güney Kore'deki genel merkezde imzalanan yeni mutabakatla 5G alanındaki iş birliğini 2027 sonuna kadar uzattı. İki yıllık mevcut ortaklık, bu anlaşmayla genişletilerek devam edecek.

Anlaşma kapsamında 2027 yılı sonuna kadar toplam 650 bin 5G uyumlu Samsung akıllı telefonun Turkcell müşterileriyle buluşturulması hedefleniyor; bunun en az 200 bini premium segmentte olacak. Protokol, 5G uyumlu tüm Samsung modellerini kapsıyor ve tedarik planlaması operatörün müşteri dağılımına göre şekillendirilecek.

Cihaz dönüşümü ve kampanya:

İş birliğinin önemli bir ayağını, 4.5G cihaz kullanan müşterilerin 5G'ye geçişini kolaylaştıracak uygulamalar oluşturuyor. Bu kapsamda Turkcell, "Eskisini Getir, Yenisini Götür" adlı cihaz değişim programını hayata geçiriyor.

Programın, Kasım 2026'da başlayıp 2027 boyunca devam etmesi planlanıyor. Kampanya çerçevesinde cihazını yenilemek isteyen Turkcell müşterilerine avantajlı teklifler ve kişiye özel fırsatlar sunulacak; hedef, kullanıcıların 5G deneyimine daha hızlı erişmesini sağlamak.

Yönetici değerlendirmeleri:

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç anlaşmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "5G’yi yaygınlaştırmak için güçlü bir altyapı kadar, 5G uyumlu cihazlara erişim de büyük önem taşıyor. Şirket ile devam eden uzun soluklu iş birliğimizin temelinde de bu yaklaşım var. Güney Kore’de imzaladığımız yeni mutabakatla ortak hedeflerimizi daha ileri taşıyoruz. Hedefimiz, 2027 yılı sonuna kadar toplam 650 bin Samsung 5G uyumlu cihazı Turkcell’lilerle buluşturmak. Kasım 2026’da başlayıp, 2027 boyunca devam edecek cihaz değişim programımızla da müşterilerimizin 5G’ye geçişini kolaylaştıracağız. Şirket olarak yeni nesil teknolojileri daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve ülkemizin dijital geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz."

Samsung Electronics Türkiye CEO’su Billy Kim ise iş birliğinin cihaz ve deneyim odaklı yönünü öne çıkararak şunları aktardı: "Şirket olarak katlanabilir teknolojide yıllara yayılan uzmanlığımızı ve mühendislik birikimimizi her yeni nesilde daha ileri taşıyoruz. Sekizinci nesil Galaxy Z serimizde yer alan Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra ve Galaxy Z Flip8 ile farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren üç ayrı katlanabilir deneyim sunuyoruz. Operatör ile güçlendirdiğimiz iş birliğiyle daha fazla kullanıcıyı bu yeniliklerle buluşturmayı ve 5G’ye geçişlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu deneyimi kullanıcılara daha etkin sunabilmek için Turkcell bayileri ve mağaza çalışanlarına yönelik yeni programlar geliştirmeye de devam ediyoruz."

İmzalanan mutabakat, hem cihaz erişimini artırarak 5G yaygınlığını desteklemeyi hem de operatör ve üretici arasındaki koordinasyonla pazarlama ve bayi eğitimlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ortaklığın, kullanıcıların 5G'ye geçiş sürecini hızlandırması ve yeni nesil mobil deneyimlere erişimi kolaylaştırması bekleniyor.

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ VE SAMSUNG ELECTRONİCS TÜRKİYE CEO’SU BİLLY KİM