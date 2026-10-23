Bodrum sokaklarına el emeği motiflerle gölgelik kuruldu

Bodrum'da el emeği gölgelik:

Bodrum'da kadınların bir ay boyunca ördüğü 1400 motif birleştirilerek toplam 53 metre uzunluğunda örgü gölgelik hazırlandı. İlk uygulama Turgutreis Sevgi Yolu'nda hayata geçirildi ve çalışma ilerleyen süreçte 150 metreye ulaştırılmayı hedefliyor.

Proje, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Atölye Mai iş birliğinde yürütüldü. Kadınlar evlerinde, komşularıyla bir araya gelerek ve düzenlenen atölye buluşmalarında rengarenk motifler ördü; motiflerin toplanıp birleştirilmesi ise Atölye Mai'nin bahçesinde gerçekleşti.

uygulama süreci ve topluluk çalışmaları:

Atölye Mai'de düzenlenen "Hem Örgü Hem Piknik" temalı buluşmalarda motifler bir araya getirildi ve montaj çalışmaları tamamlandı. Hazırlık aşamasında hem üretimin sürekliliği hem de gölgeliklerin estetik uyumu ön planda tutuldu. Emek yoğun bu çalışma, yerel dayanışmanın ve kadınların üretime katılımının somut bir örneği olarak kayda geçti.

Gölgeliklerin dayanıklılığı farklı şartlarda test ediliyor; yaz aylarında sokaklarda kullanım, kış aylarında ise korunup muhafaza edilerek uzun yıllar değerlendirilmesi planlanıyor. Ekipler uygulamanın performansını izleyerek gerekli güçlendirme ve bakım yöntemlerini belirleyecek.

belediye destekleri ve gelecek adımlar:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kadınların emeği ve dayanışmasıyla projenin ilk etabının kısa sürede tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Mandalinci, projeyle hem kadınların üretime katılımını desteklemeyi hem de Bodrum sokaklarına özgün bir görsel zenginlik kazandırmayı amaçladıklarını söyledi ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Projenin ikinci etabına ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde Bodrum Belediyesi tarafından duyurulması planlanıyor. Yerel yönetim ve sivil inisiyatiflerin ortak çalışmasıyla genişletilmesi hedeflenen uygulama, kamu alanlarında el emeği estetiğinin sürekliliğine yönelik deneyim sağlayacak.

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