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Manisa'da 11 suçtan aranan hükümlü JASAT operasyonuyla cezaevine gönderildi

Manisa JASAT ekipleri, 11 ayrı suçtan hakkında 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa'da 11 suçtan aranan hükümlü JASAT operasyonuyla cezaevine gönderildi

Manisa'da 11 suçtan aranan hükümlü JASAT operasyonuyla cezaevine gönderildi

Manisa'da hakkında 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.B. (48), İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon detayları:

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında firari hükümlüye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 'karşılıksız çek işlemleri' ve benzeri 11 ayrı suçtan aranan S.B.'yi gözaltına aldı.

Yasal süreç ve teslim:

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca incelenerek cezaevine teslim edildi.

MANİSA&#039;DA HAKKINDA 78 YIL 9 AY 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ...

MANİSA'DA HAKKINDA 78 YIL 9 AY 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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