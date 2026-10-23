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Kırşehir üreticileri destek bekliyor: üretimin sürdürülebilirliği için somut adımlar şart

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçilerin ve besicilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kırşehir üreticileri destek bekliyor: üretimin sürdürülebilirliği için somut adımlar şart

Kırşehir'de üretici endişesi:

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, tarım ve hayvancılıkta artan üretim maliyetlerinin yerel üreticileri zorladığını belirtti. Kaya, çiftçilerin ve besicilerin mevcut koşullarda emeğinin karşılığını almasının güçleştiğini ve bunun tarımsal faaliyetlerin geleceğini riske attığını ifade etti.

Kaya, Kırşehir'in tarımsal çeşitliliğine dikkat çekerek: "Kırşehir’de buğday, arpa, nohut, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği, patates ve Kaman cevizi gibi katma değerli ürünler üretilmektedir" hatırlatmasında bulundu. Bununla birlikte girdi maliyetlerindeki artışın üretici gelirleriyle paralel olmamasının yeni sezon hazırlıklarını zorlaştırdığını söyledi.

Üretimin sürdürülebilirliği için beklentiler:

Kaya, üretimin devamlılığı için çiftçilerin ekonomik açıdan desteklenmesinin gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Kırşehir’in tarımsal üretim kapasitesinin korunabilmesi için üreticiyi destekleyen ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan politikaların uygulanması gerekir". Üreticilerin ürünlerini hangi fiyattan satacaklarını önceden öngörememelerinin belirsizlik yarattığına dikkat çekti.

Besicilik ve süt üretimindeki baskılar:

Büyükbaş besicilik ve süt hayvancılığı yapan yetiştiricilerin de ciddi maliyet baskısı altında olduğunu belirten Kaya, yem fiyatları, veterinerlik hizmetleri, hayvan sağlığı giderleri, enerji ve finansman maliyetlerinin üreticilerin yükünü artırdığını kaydetti. Bu unsurların birlikte değerlendirilip üreticiyi rahatlatacak önlemler alınmasının önemine işaret etti.

Kaya'nın açıklamaları, Kırşehir'de tarımsal üretimin korunması ve üreticilerin gelir-gider dengesinin gözetilmesine yönelik somut adımlar beklentisini öne çıkarıyor. Yerel ekonomik dengelerin sağlanması ve üretimin sürdürülebilirliğinin temini için politika yapıcıların harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI CEMAL KAYA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ARTAN ÜRETİM...

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANI CEMAL KAYA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ARTAN ÜRETİM MALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKEREK, BESİCİ VE SÜT ÜRETİCİLERİNİN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALABİLECEĞİ POLİTİKALARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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