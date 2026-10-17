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Bilecik'te geniş çaplı uygulamada 4 aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te jandarma ekiplerinin 175 personelle yürüttüğü uygulamada 20 noktada 1.258 kişi ve 876 araç sorgulandı; 4 aranan şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te geniş çaplı uygulamada 4 aranan şahıs yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeni ve suçla mücadele amaçlı ülke genelinde yürütülen Aranan Şahıslar Uygulaması çerçevesinde il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Uygulamanın hedefi, sokak güvenliğini artırmak ve aranan kişileri adalete teslim etmektir.

Uygulamanın ayrıntıları:

Denetimler 20 ayrı noktada koordineli şekilde yapıldı. Bu kapsamda 21 okul çevresi kontrol edilirken, toplam 1.258 şahıs ve 876 araç sorgulandı. Çalışmalara 175 personel katılım sağladı ve kontroller sonucunda 4 aranan şahıs yakalandı.

Sonuç ve değerlendirme:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, yapılan denetimlerle kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Yetkililer uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceğini ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli tutulduğunu vurguladı.

BİLECİK’TE 4 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE 4 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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