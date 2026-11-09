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Sason’un yaylalarından dünyaya uzanan hasat: karakovan balında yeni sezon

Sason’un Boğazkapı yaylalarında Uçar ailesinin geleneksel karakovan balı 2026 hasadına başladı; hedef bölge florasıyla dünyanın en kaliteli balını üretmek.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Sason’un yaylalarından dünyaya uzanan hasat: karakovan balında yeni sezon

Sason’da geleneksel karakovan hasadı başladı

Batman’ın Sason ilçesi Boğazkapı köyünün yaylalarında Uçar ailesinin yürüttüğü karakovan arıcılığında 2026 yılının ilk hasadı gerçekleştirildi. Tezek ve toprak karışımından yapılan geleneksel karakovanlarda yaşayan arılar, bölgenin özgün bitki örtüsünden elde edilen nektarı kullanarak üretim yapıyor. Elde edilen bal, üretim sürecinde hiçbir sentetik müdahale uygulanmadan, geleneksel yöntemlerle işleniyor.

üreTim yöntemi ve mevsimsel süreç:

Uçar ailesi, arıları ilkbaharda kovanlara bırakıyor ve sezon boyunca doğrudan müdahale etmiyor. Arılar geven, dağ kekiği ve Sason’un doğal çiçek çeşitlemesiyle besleniyor; bu beslenme balın aromatik profiline katkı sağlıyor. Havanın soğumaya başladığı kasım ayında kovanlar açılarak bal hasadı yapılıyor. Bu yöntem, balın doğal yapısının korunmasını ve özgün karakterinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

hedefler, tanıtım ve pazar stratejisi:

Uçar ailesi, üretimi geniş pazarlara taşıyarak Sason karakovan balını hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor. Karakovan balının yüksek değeri daha önce düzenlenen bir bal festivalinde gündeme gelmiş; balın kilogramı 400 bin TL gibi dikkat çeken bir fiyattan alıcı bulmuştu. Üreticiler, bu değeri sürdürülebilir bir marka ve pazarlama stratejisiyle desteklemek istiyor.

Konu hakkında konuşan Özgür Uçar, "Sason’da bal hasadına başladık. Tüm imkanlarımızı kullanarak dünyanın en kaliteli balını üretmeyi hedefliyoruz. Bu yaylada elde ettiğimiz bal, tamamen bu bölgeye özgü çiçek türleri, geven ve dağ kekiğiyle beslenen arıların ürettiği bir baldır. Balımız hiçbir şekilde insan müdahalesi olmadan üretiliyor" dedi ve devletin desteğine teşekkür etti.

Özcan Uçar ise Sason karakovan balının uluslararası arenada tanınmasını hedeflediklerini belirterek, "Sason karakovan balı, dünyada da kendine yer edinmiş ve önemli dereceler elde etmiş bir baldır. Hedefimiz, karakovanlardan elde ettiğimiz bal sayesinde tüketicilere en kaliteli balı ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

Ailenin yaklaşımı, geleneksel üretim tekniklerini koruyarak bölgenin doğal zenginliklerini ekonomik değere dönüştürmeyi ve Sason’un arıcılık potansiyelini daha geniş coğrafyalarda görünür kılmayı amaçlıyor. Bu süreçte sürdürülebilir üretim, kalite kontrolü ve etkin tanıtımın önemi öne çıkıyor.

SASON&#039;DA ARICILAR, BESLEDİKLERİ ARILARDAN DÜNYANIN EN KALİTELİ BALINI ELDE ETMEYİ HEDEFLİYOR

SASON'DA ARICILAR, BESLEDİKLERİ ARILARDAN DÜNYANIN EN KALİTELİ BALINI ELDE ETMEYİ HEDEFLİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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