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Malatya'da özel bakım merkezinde ihmallerin ardından aile soruşturma istiyor

68 yaşındaki Fatih Filiz'in ailesi, Malatya'daki Güvenin Bakım Merkezi'nde ihmaller, maaş hırsızlığı ve cinsel istismar iddialarıyla savcılığa başvurdu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da özel bakım merkezinde ihmallerin ardından aile soruşturma istiyor

İhbar: özel bakım merkezinde ihmaller ve istismar iddiası

Ailenin şikayetine göre 68 yaşındaki Fatih Filiz, Temmuz ayından bu yana Malatya'daki Güvenin Bakım Merkezi'nde kalıyordu. Aile, kurumda yaşanan ihmaller, maaşından para alındığı ve bazı hastalara yönelik cinsel istismar iddiaları nedeniyle savcılığa başvurdu.

İhmal ve sağlık durumu:

Kızları Figen Buluş Özcan olayı anlatarak, babasının kurumun ihmalleri sonucu birkaç kez düştüğünü ve omzunun kırıldığını söyledi. Eylül sonu ile Ekim başında telefon görüşmelerinde babasının ses tonunda ve el kullanmasında belirgin kötüleşme fark ettiğini belirten Özcan, babası için kurumdan defalarca hastaneye götürülmesi talebinde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını ifade etti. Kendi imkanlarıyla babasını hastaneye götürdüğünde MR sonuçlarına göre babamın ikinci kez beyin kanaması geçirdiği ve bir hafta yoğun bakımda kaldığı öğrenildi. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra yeniden kuruma geri götürüldü ve aile kurum değişikliği talebine yanıt alamadı.

Para eksilmesi ve cinsel istismar iddiaları:

Özcan, babasının maaşından eksilmeler fark ettiklerini ve bunun üzerine savcılığa başvurduklarını söyledi. İki gün önce polis memurları gelip babamın özel ifadesini aldılar; babam yaşananları anlattı. Aile, kurumda kalan bazı hastaların bez değişimleri sırasında cinsel istismara maruz kaldığını babanın da buna şahit olduğunu ilettiğini belirtti. Ayrıca, aile rızası olmadan babamın bir psikiyatri doktoruna götürülüp akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor alınmaya çalışıldığını ve bunun kurum yetkililerinin kendilerini aklamaya yönelik girişimi olduğunu iddia etti.

Aile doktor ve hastane naklinde de ihmaller olduğunu, ambulans yerine karga tulumba taşıma sırasında babanın düşürüldüğünü ve bu düşmeler sonucu kafatası kemiği, elmacık kemiği ve omzunun kırıldığı bilgisini verdi. Banka dekontları ve güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi için belgeleri kuruma ilettiklerini ancak ilgilenilmediğini söyledi.

Özcan, olayların tüm yönleriyle araştırılmasını, sorumluların cezalandırılmasını ve kurumun kapatılmasını talep ederek yetkililerden destek istedi.

MALATYA&#039;DA ÖZEL BİR BAKIM MERKEZİNDE KALAN 68 YAŞINDAKİ FATİH FİLİZ&#039;İN AİLESİ, İHMALLER NEDENİYLE...

MALATYA'DA ÖZEL BİR BAKIM MERKEZİNDE KALAN 68 YAŞINDAKİ FATİH FİLİZ'İN AİLESİ, İHMALLER NEDENİYLE SAĞLIK SORUNLARI YAŞADIĞI, MAAŞINDAN PARA ALINDIĞI VE MERKEZDEKİ BAZI HASTALARIN İSTİSMARA MARUZ KALDIĞI İDDİALARIYLA YETKİLİLERE BAŞVURDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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