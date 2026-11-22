turnuva detayları:

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilciliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen satranç turnuvası, kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyon, 12 yaş ve altı (U12) ile açık kategori olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı. Açık kategorisine 90 sporcunun başvurduğu ve turnuvanın toplamda 90 katılımcı ile sürdüğü kaydedildi.

Karşılaşmalar, İsviçre sistemiyle 7 tur üzerinden oynandı. Sporcular, maçlarda 10 dakika + hamle başına 5 saniye eklemeli tempo ile rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya çalıştı. Etkinliğin hedefleri arasında satranç sporunun yaygınlaştırılması ve farklı yaş gruplarının bir araya gelmesi yer aldı.

katılımcı ve bölgesel ilgi:

Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilcisi Muhsin Gök, turnuvaya Van, Bitlis ve Elazığ gibi çevre illerden de yoğun katılım olduğunu belirtti. Gök, organizasyonu Öğretmenler Günü'ne özel bir etkinlik olarak gerçekleştirdiklerini ve Muş genelinde satranç turnuvalarının düzenli devam ettiğini vurguladı. Ayrıca 5 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de yine açık kategoride bir turnuva planlandığını söyledi.

Gök, turnuvanın amaçlarından bahsederken çocukları ekran başından uzaklaştırmak, onları kötü alışkanlıklardan korumak ve sosyal etkinliklere yönlendirmek istediklerini ifade etti. Turnuvaya katılımın yüksek olmasının bu hedeflere katkı sağlayacağına dikkat çekti.

gençlerden görüşler:

Turnuvaya katılan öğrencilerden Hasan Sever, yaklaşık üç yıl önce satranç oynamaya başladığını, oyunu büyük bir keyifle sürdüğünü ve iyi oynadığını düşündüğünü söyledi. Sever, satrancın kendisi için güzel bir oyun olduğunu ve sporu öğrenip geliştirdikten sonra iyi yerlere gelebileceklerini belirtti.

Organizatörler ve katılımcılar, Öğretmenler Günü'ne özel bu tür etkinliklerin hem sporun tabana yayılmasına hem de gençlerin olumlu sosyal alışkanlıklar edinmesine katkı sunduğunu vurguladı.

MUŞ'TA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN HIZLI SATRANÇ TURNUVASINDA, FARKLI YAŞ GRUPLARINDAN SPORCULAR DERECEYE GİRMEK İÇİN MÜCADELE ETTİ.