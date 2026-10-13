Dolar 49,2830 -0,15%
Euro 55,2428 +0,34%
Bist 12.249,06 +0,81%
Altın Gram 6.674,64 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,05 -1,50%
--°

Bilecik'te hasada hazırlanıyor: zeytin verim tespiti için saha çalışması

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Rekolte Tespit Komisyonu, Bayırköy, Sarmaşık, Düzmeşe ve Camikebir zeytinliklerinde 2026 rekoltesi için saha incelemesi yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te hasada hazırlanıyor: zeytin verim tespiti için saha çalışması

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Rekolte Tespit Komisyonu tarafından yürütülen saha çalışmaları, 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. İncelemeler, Bilecik Merkez ilçeye bağlı Bayırköy beldesi ve Sarmaşık mahallesi ile Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe ve Camikebir mahallelerindeki zeytinlik alanlarda detaylı şekilde yapıldı.

yerel üretimin değerlendirilmesi:

Saha çalışmasının temel hedefi, bölgedeki zeytin üretimini yerinde değerlendirerek 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesine ilişkin tahminlerin oluşturulmasına veri sağlamaktır. Elde edilecek bulgular, il düzeyinde üretim planlaması ve tarımsal politika kararlarına kaynak teşkil edecek şekilde derlenecektir.

yetkililerin mesajı:

Çetin Ayvalık, yürütülen çalışmaların önemine değinerek şunları söyledi: "İlimizde tarımsal üretimin mevcut durumunu belirlemek ve üretim planlamasına katkı sağlamak amacıyla saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zeytin ve zeytinyağı rekoltesine yönelik yapılan bu incelemelerle üretim potansiyelinin ortaya konulmasını hedefliyoruz. Üreticilerimizin emeğini ve ilimizin tarımsal değerlerini korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

BİLECİK’TE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI

BİLECİK’TE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sporun birleştirici gücü: Cudi'de roket sesleri yerini raket seslerine bıraktı
images

Pozantı'da şelale yolunda iki emeklinin üç günlük temizlik nöbeti
images

Vargit çiçekleriyle veda: Düzce yaylalarında dönüş başladı
images

Düzce yaylalarında sonbahar sinyali: vargitler açtı, dönüş başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

Kayseri'ye umut taşıyan alzheimer aktif yaşam merkezi hizmete giriyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi