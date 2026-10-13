Bilecik'te hasada hazırlanıyor: zeytin verim tespiti için saha çalışması

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Rekolte Tespit Komisyonu tarafından yürütülen saha çalışmaları, 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. İncelemeler, Bilecik Merkez ilçeye bağlı Bayırköy beldesi ve Sarmaşık mahallesi ile Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe ve Camikebir mahallelerindeki zeytinlik alanlarda detaylı şekilde yapıldı.

yerel üretimin değerlendirilmesi:

Saha çalışmasının temel hedefi, bölgedeki zeytin üretimini yerinde değerlendirerek 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesine ilişkin tahminlerin oluşturulmasına veri sağlamaktır. Elde edilecek bulgular, il düzeyinde üretim planlaması ve tarımsal politika kararlarına kaynak teşkil edecek şekilde derlenecektir.

yetkililerin mesajı:

Çetin Ayvalık, yürütülen çalışmaların önemine değinerek şunları söyledi: "İlimizde tarımsal üretimin mevcut durumunu belirlemek ve üretim planlamasına katkı sağlamak amacıyla saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zeytin ve zeytinyağı rekoltesine yönelik yapılan bu incelemelerle üretim potansiyelinin ortaya konulmasını hedefliyoruz. Üreticilerimizin emeğini ve ilimizin tarımsal değerlerini korumak için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

BİLECİK’TE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI