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Bilecik’te işitme engelli Ali ve ailesine dayanışma ziyareti

Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'nda Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler ekibi, işitme engelli Ali ve ailesini ziyaret edip sevgi ve dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik’te işitme engelli Ali ve ailesine dayanışma ziyareti

Bilecik’te Ali ve ailesiyle dayanışma ziyareti

Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ve kurum temsilcileri, işitme engelli Ali ile ailesinin evinde bir araya geldi.

ziyaretin amacı:

Ziyarette, sevgi ve dayanışma vurgulandı; buluşma, kurumun birey ve ailelerle doğrudan temas kurarak destek mesajı iletme çabası çerçevesinde gerçekleşti.

aileyle buluşma:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinlik sırasında şöyle konuştu: "Ali’nin güzel gülümsemesine ortak olduğumuz bu anlamlı buluşmada, bizleri samimiyetle ağırlayan kıymetli ailesine teşekkür ederiz".

Toplumun farklılıklarla birlikte güçlendiğini gösteren bu tür ziyaretler, hem yerel hizmetlerin görünürlüğünü artırıyor hem de ailelere moral sağlıyor.

BİLECİK&#039;TE İŞİTME ENGELLİ ALİ VE AİLESİYLE ANLAMLI BULUŞMA

BİLECİK'TE İŞİTME ENGELLİ ALİ VE AİLESİYLE ANLAMLI BULUŞMA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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