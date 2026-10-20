Bilecik'te jandarma öğrencileri siber risklere ve suça karşı bilinçlendiriyor

Bilecik'te okullarda güvenlik eğitimi düzenlendi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ve Osmaneli ilçelerindeki okullarda öğrencilere yönelik bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlik, güvenli eğitim ve öğretim ortamının sağlanması ile çocukların karşılaşabileceği risklere karşı farkındalıklarının artırılmasını hedefledi.

eğitimin içeriği ve öncelikleri:

Program kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma konularında temel bilgiler verildi. Ayrıca öğrenciler, güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik alanlarında bilinçlendirilerek çevrim içi risklere karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

jandarma mesleğinin tanıtımı ve mesajlar:

Etkinlikte, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Soy de yer aldı ve jandarma mesleğini tanıtarak öğrencilere görev ve sorumlulukları hakkında bilgi aktardı. Katılımcılara, riskleri erken fark etme ve güvenli davranışları benimseme çağrısı yapıldı.

Okullar ve jandarma arasında yürütülen bu tür bilgilendirme faaliyetleri, hem öğrencilerin hem de okul çevresinin güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Veliler ve eğitimciler de benzer programların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

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