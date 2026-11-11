Bilecik'te jandarmadan fuhşa teşvik zanlısına operasyon

Operasyon ve yakalama:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yürüttükleri takipli çalışma sonucu şüpheli bir kişinin kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada, Aykut S. (33) isimli şahsın arandığı tespit edildi.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı doğrultusunda şahsın, "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek" veya "Yer temin etmek" suçlarından hakkında hükmedilen 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İşlemler ve teslim:

Bilecik merkezde yakalanan şahıs, jandarma ekiplerinin işlemlerinin ardından resmi prosedüre uygun şekilde gözaltına alındı. Yapılan işlemler tamamlandıktan sonra zanlı, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BİLECİK’TE FUHŞA TEŞVİK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI