Dolar 50,2279 +0,02%
Euro 56,0802 -0,03%
Bist 11.661,86 +0,00%
Altın Gram 6.568,46 +0,93%
EUR/USD 1,1161 -0,06%
Brent Petrol 92,23 +0,81%
--°

Bilecik'te jandarmadan fuhşa teşvik zanlısına operasyon

Bilecik JASAT ekipleri, Aykut S. (33) hakkında verilen 6 yıl 9 ay hapis kararı doğrultusunda fuhşa teşvik suçundan yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te jandarmadan fuhşa teşvik zanlısına operasyon

Operasyon ve yakalama:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yürüttükleri takipli çalışma sonucu şüpheli bir kişinin kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada, Aykut S. (33) isimli şahsın arandığı tespit edildi.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı doğrultusunda şahsın, "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek" veya "Yer temin etmek" suçlarından hakkında hükmedilen 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İşlemler ve teslim:

Bilecik merkezde yakalanan şahıs, jandarma ekiplerinin işlemlerinin ardından resmi prosedüre uygun şekilde gözaltına alındı. Yapılan işlemler tamamlandıktan sonra zanlı, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BİLECİK’TE FUHŞA TEŞVİK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE FUHŞA TEŞVİK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beşiktaş'ta koruda yakalandılar: iş yeri önünde 24 yaşındaki genç hayatını kaybe...
images

Tonlarca mısır yola saçıldı: Eskişehir çevreyolunda tır devrildi
images

Çınar'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 20 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
images

Jandarmanın operasyonunda Nazilli'de 24 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kentin ortasında çatı serinliği: tilkinin kısa güneş molası

Tonlarca mısır yola saçıldı: Eskişehir çevreyolunda tır devrildi

Beşiktaş'ta koruda yakalandılar: iş yeri önünde 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Nazilli'de entegre afet tatbikatı: kimyasal sızıntı ve kurtarma senaryoları denendi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Beşiktaş'ta son prova: Italiano taktik hazırlıklarını tamamladı