Dutlulu'dan su fiyatlarına net cevap: zam yok, maliyet baskısı sürüyor

MASKİ genel kurulunda gündem ve karar süreci:

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2026 yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 1. Birleşimi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı. Toplantıda toplam 13 gündem maddesi ele alındı. Bunlar arasında 2027 Yılı Performans Programı, ilçelerde süren yatırımlar için ek kredi talepleri ile araç ve iş makinesi alımı gibi konular yer aldı. Gündem maddeleri, ikinci oturumda görüşülmek üzere ilgili komisyonlara oybirliğiyle sevk edildi.

su üretimi ve fiyatlandırma baskısı:

Başkan Besim Dutlulu, su üretiminde barajların kullanılamaması nedeniyle elde edilen suyun büyük oranda sondaj kuyularından karşılandığını belirtti. Bu yöntemin ciddi elektrik maliyeti getirdiğini vurgulayan Dutlulu, su satış fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Su satış fiyatında ise bu ay itibarıyla 9. sıradayız" dedi ve "şu an için su ile ilgili bir zam gündemimiz yok" mesajını verdi. Dutlulu, kurumun önceliğinin vatandaşa uygun fiyatlı su sağlamak olduğunu yineledi.

sayıştay denetimleri ve mali uyarılar:

Genel Müdür Ali Kılıç da kurulda Sayıştay denetimleri hakkında bilgi verdi. Kılıç, kurumun 2025 yılına ait dış denetimlerinin tamamlandığını, 2026 yılı denetimi için Sayıştay denetçilerinin önümüzdeki hafta yeniden Manisa'ya geleceğini kaydetti. 2025 yılı denetimi sonunda yayımlanan nihai raporda 31 bulgu yer aldığını, ancak raporda herhangi bir kamu zararı ve sorgu bulunmadığını ifade etti. Kılıç, bulguların büyük çoğunluğunun öneri niteliğinde ve geçmiş dönemlere ait konular olduğunu, bazı bulgulara dair gerekli düzenlemelerin yapıldığını sözlerine ekledi.

Genel Müdür ayrıca Manisa genelinde suyun maliyetinin altında bir fiyatla halka sunulduğunu, bu durumun Sayıştay raporlarında kuruma bildirildiğini ve maliyetlerin karşılanması konusunda uyarı yapıldığını vurguladı. Kurum yetkilileri, hem yatırımların sürdürülebilirliğini sağlamak hem de vatandaşa uygun fiyat sunma dengesini korumak için maliyetleri yakından izleyeceklerini belirtti.

MASKİ GENEL KURULUNUN İLK BİRLEŞİMİNDE KONUŞAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, ŞU AN İÇİN SU İLE İLGİLİ BİR ZAM GÜNDEMİMİZ YOK" DEDİ.