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Kuruçeşme'de silahlı saldırı: 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti

Beşiktaş Kuruçeşme'de motosikletli iki şüpheliden birinin açtığı ateş sonucu yaralanan 24 yaşındaki Umut Andık, hastanede yaşamını yitirdi; cenazesi Adli Tıp'tan alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuruçeşme'de silahlı saldırı: 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, motosikletle gelen iki şüpheliden biri, bir iş yerinin önünde iddiaya göre iş yerine doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan Umut Andık (24), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Andık, tüm çabalara karşın yaşamını yitirdi. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları ve güvenlik kamera kayıtları, soruşturmayı yürüten ekiplerin incelemesi altında.

adli süreç ve cenazenin teslimi:

Ölen gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kurumdaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, Andık'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

UMUT ANDIK

UMUT ANDIK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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