Karadeniz Ereğli'de kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: sürücü yaralandı

Kaza ve müdahale:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Cevizler Kavşağı'nda motosiklet ile otomobilün çarpışması sonucu sürücü H.G. yaralandı.

İddiaya göre, Kepez istikametinden çarşı yönüne ilerleyen motosiklet kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı; bu sırada kavşaktan hareket eden bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 1 yaralı olarak bildirilirken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Soruşturma ve trafik durumu:

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trafik ekipleri kaza bölgesinde düzenlemeler yaparak ulaşımın kontrollü sağlanmasını temin etti.

Kazanın kesin nedeni ve hasarın boyutu, yürütülen inceleme sonucu netleşecek.

KEPEZ İSTİKAMETİNDEN ÇARŞI YÖNÜNE İLERLEYEN H.G. İDARESİNDEKİ MOTOSİKLET, KAVŞAKTA KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN SIRADA, KAVŞAKTAN HAREKET EDEN BİR OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI.