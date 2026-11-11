Kapatılan yoldan geçmeye çalışırken polis aracının çarptığı berber yaşamını yitirdi

Antalya'nın Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi mevkiinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, Adnan Taş (34) yaşamını yitirdi. Mahallede berber olarak çalışan Taş, işine gitmek üzere otobüsten indikten sonra, COP31 nedeniyle trafiğe kapalı olan yolu kullanarak karşıya geçmeye çalıştı.

Kaza ve olay yeri incelemesi:

Yolda yakın bir noktada üst geçit bulunmasına rağmen yaya olarak karşıya geçmek isteyen Taş'a bir polis aracı çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Taş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerindeki bulguların değerlendirilmesi ve kazanın kesin sebebinin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Cenaze işlemleri ve adli süreç:

Olay yerindeki incelemenin ardından Taş'ın cenazesi önce Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü, daha sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma, olayın oluş şekli ve olası sorumluluklara ilişkin soruşturmayı yürütüyor.

ANTALYA’DA ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE GİTMEK İÇİN YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN POLİS ARACININ ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ.