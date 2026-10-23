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Bilecik'te jandarmanın eş zamanlı denetiminde iki sürücüye ceza

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın 2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı kapsamında eş zamanlı denetimlerde 356 araç kontrol edildi; 2 sürücüye idari ceza verildi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te jandarmanın eş zamanlı denetiminde iki sürücüye ceza

denetim kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı kapsamında il genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletler ile okul servis araçları kontrol edildi.

bulgular ve uygulanan yaptırımlar:

Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına yönelik denetimlerde 307 araç kontrol edildi ve bu alanda herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 32 araç incelendi; kaskını usulüne uygun kullanmadığı belirlenen sürücülere 2 trafik idari para cezası uygulandı.

okul servisleri ve genel sonuç:

Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 17 araç kontrol edildi ve bu alanda cezai işlem yapılmadı. Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 356 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 2 sürücü hakkında ceza kesildi.

Yetkililer, denetimlerin trafik güvenliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti. Denetim sonuçları genel olarak yüksek uyumu gösterse de, motosiklet kullanıcılarının kask kurallarına tam olarak uymamasının hâlâ bir risk unsuru olduğu gözlemlendi.

KURALLARA UYMAYAN İKİ SÜRÜCÜYE CEZA

KURALLARA UYMAYAN İKİ SÜRÜCÜYE CEZA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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