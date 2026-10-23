Okul yolunda güvenlik: Mustafakemalpaşa'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarması ekipleri, okul güvenliği denetimleri kapsamında servis araçlarında bulunan öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yürüttü. Denetimlerde hem uygulamalı hem sözlü anlatımlarla temel trafik bilinci güçlendirildi.

Denetimin kapsamı:

Ekipler öğrencilere temel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, servis araçlarına iniş ve biniş kuralları ile emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi verdi. Ayrıca yaya ve okul geçitleri ile alt ve üst geçitlerin güvenli kullanımına dair uygulamalı uyarılar yapıldı.

Amaç ve hedefler:

Faaliyetin temel hedefi, öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi ve okul yolculuklarında güvenliğin artırılması olarak açıklandı. Ekipler, alınacak basit önlemlerle kaza riskinin azalacağına dikkat çekti ve öğrencilere sorumluluk bilinci aşılamayı amaçladı.

Denetim ve bilgilendirme çalışması, ailelerin ve okul yetkililerinin de sürece dahil edilmesiyle desteklenerek, trafik güvenliği kültürünün yerleşmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

BURSA’DA JANDARMADAN OKUL SERVİSLERİNE SIKI DENETİM