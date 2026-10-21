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Bilecik'te kadın kooperatifinin atölyesi 8 yeni makineyle genişliyor

KOOP-DES hibesiyle 8 dikiş makinesi alan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, atölye kapasitesini artırıp kadın istihdamını destekleyecek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te kadın kooperatifinin atölyesi 8 yeni makineyle genişliyor

kooperatif üretimini makina desteğiyle güçlendiriyor:

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, dokuma tezgâhlarıyla başlayan üretim yolculuğunu genişletiyor. 2026 Yılı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında sağlanan hibe desteğiyle kooperatife kazandırılan 8 yeni dikiş makinesi, atölye üretimini artırma ve altyapıyı güçlendirme amaçlı önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Yeni makineler, üretim süreçlerinin hızlanmasını ve yerel pazarlara sunulacak ürün hacminin yükselmesini sağlayacak.

ürün çeşitliliği ve geçmiş destekler:

Kooperatifin üretim serüveni dokuma tezgâhlarıyla başladı ve zaman içinde farklı tekstil ürünlerine yöneldi. Şal, peştamal, kravat ve cep mendili gibi geleneksel tekstil ürünlerinin yanı sıra lavantadan elde edilen koku keseleri, yoga bantları ve çeşitli hediyelik ürünler de üretim yelpazesine eklendi. Kooperatif, 2021 yılında da KOOP-DES desteğiyle dokuma ve tekstil alanındaki çalışmalarını geliştirmiş; bu sayede üretim çeşitliliği ve deneyim artışı sağlanmıştı.

sosyal dayanışma ve gelecek hedefleri:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kooperatifin sadece üretim yapılan bir mekân olmadığını, aynı zamanda kadınların bir araya gelip fikir paylaştığı, sosyal etkinliklerin düzenlendiği bir dayanışma alanı olduğunu vurguladı. Subaşı, "Kooperatifte her yeni fikir, üretim çeşitliliğine katkı sağlıyor. Tekstil ürünleriyle başlayan çalışmalar, lavanta ürünleri ve farklı hediyelik eşyalarla genişledi; anne ve bebek tekstili de yeni üretim alanları arasında yerini aldı" ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı, kooperatif bünyesinde yürütülen etkinliklerin üretimin ötesine geçtiğini; kitap okuma buluşmaları, söyleşiler ve çocukların eğitimine yönelik faaliyetlerle kadınların sosyal ve mesleki gelişimlerinin desteklendiğini belirtti. Ayrıca, kooperatifin geliştirdiği yüzde 100 pamuklu dokuma kumaşlardan bebek ürünleri üretme hedefinin, yeni makinelerle daha somut hale geleceğini söyledi.

Kooperatif yetkilileri ve üretici kadınlar, artan üretim kapasitesinin yaklaşan yeni yıl pazarları için hazırlanacak ürünlerde de etkili olmasını bekliyor. Yeni makinelerle birlikte atölye süreçlerinin standardizasyonu, üretim hızının artışı ve ürün çeşitliliğinin genişlemesi hedefleniyor.

Subaşı son olarak, "Yeni dikiş makineleriyle üretim altyapısını geliştirmeyi hedefleyen Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kadınların mesleki becerilerini desteklemeyi, ürün çeşitliliğini artırmayı ve kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlıyor" diyerek, belediyenin desteklerinin sürdürüleceğini vurguladı. KOOP-DES hibesiyle güçlenen altyapının kooperatifin yeni ürün geliştirme kapasitesini ve yerel ekonomiye katkısını artıracağı bekleniyor.

BİLECİK&#039;TE KADIN EMEĞİ ÜRETİMLE BÜYÜYOR

BİLECİK'TE KADIN EMEĞİ ÜRETİMLE BÜYÜYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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