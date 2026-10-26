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Bilecik'te kamu spor oyunlarında şampiyonlar kürsüye çıktı

Bilecik'te düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nda şampiyonlar belirlendi; kazanan takımlar Marmara Bölgesi grup birinciliğinde 5-11 Kasım tarihlerinde şehri temsil edecek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bilecik'te kamu spor oyunlarında şampiyonlar kürsüye çıktı

Bilecik'te 4. Kamu Spor Oyunları'nda dereceye girenler

Bilecik’te düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında futsal, basketbol ve masa tenisi müsabakalarında şampiyon takımlar belirlendi. Organizasyon, kurumlar arası sportif rekabetin yanı sıra birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledi.

ödül töreni ve temsil hakkı:

Dereceye giren takımlara belgeleri ve madalyaları törenle takdim edildi. Ödül törenine Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Uğurer, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katıldı. Birinci olan takımlar, 5-11 Kasım tarihlerinde Bursa ve Yalova'da düzenlenecek Marmara Bölgesi Grup Birinciliği müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek.

kamu kurumlarında sporun önemi:

Ramazan Demir etkinliğin amacına ilişkin şunları söyledi: “Kamu Spor Oyunları ile kurumlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesini, sporun yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Müsabakalara katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, Marmara Bölgesi Grup Birinciliği müsabakalarında ilimizi temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum.”

Organizasyon, kurum çalışanlarının fiziksel aktiviteye katılımını artırmayı ve kurumlar arasında dostane rekabeti teşvik etmeyi sürdürecek. Kazanan takımların bölge müsabakalarındaki performansı, Bilecik için takip edilecek bir sonraki adım olacak.

KAMU SPOR OYUNLARI’NDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

KAMU SPOR OYUNLARI’NDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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