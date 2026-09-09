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Bilecik'te kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı

26 AET 424 plakalı otomobil Bilecik'te Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı; sürücü A.Ç. yaralandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Bilecik-Osmaneli karayolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında seyir halinde olan 26 AET 424 plakalı otomobilin sürücüsü A.Ç., iddialara göre bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

müdahale ve yaralının durumu:

Meydana gelen kazada sürücü A.Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, sağlık kuruluşuna götürülmek üzere Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

polis incelemesi:

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni ve oluş şekli yönünde soruşturma sürüyor; ekipler görgü tanıkları ve olay yerindeki bulgular üzerinden çalışma yürütüyor.

BİLECİK&#039;TE SEYİR HALİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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