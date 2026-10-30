Bilecik'te kent planlamasında dijital dönüşüm ödüllendirildi

Bilecik belediyesi’nin başarısı ulusal platformda ödüllendirildi

Bilecik Belediyesi, Belediye Bilgi Sistemi (BELSİS) Bütünleşik Yerel Yönetim Ekosistem Etkinliği kapsamında verilen ödüle layık görüldü. Kent yönetiminde dijital araçların kullanımı ve akıllı çözümler geliştirme çabaları, jüri tarafından takdir edildi. Ödül, belediyenin yapay zekâ destekli imar uygulamaları alanındaki başarısını resmiyetlendirdi.

Ödül töreninde temsil

Düzenlenen etkinliğe Bilecik Belediyesi adına İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Enver Yıldız katıldı. Belediye yetkilileri, projenin altyapı gereksinimleri, veri entegrasyonu ve yapay zekâ uygulamalarının kent planlamasına sağladığı katkılar hakkında bilgi verdi. Sunumlarda, uygulamanın planlama süreçlerini hızlandırdığı ve karar alma mekanizmalarını desteklediği vurgulandı.

Başkan Subaşı’nın değerlendirmesi

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, ödülün kendileri için bir teşvik unsuru olduğunu belirterek, "Kentimizin geleceğini daha sağlıklı planlamak, belediye hizmetlerimizi geliştirmek ve teknolojinin sunduğu imkânları hemşerilerimiz için en verimli şekilde kullanmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapay zekâ destekli imar çalışmalarımızın ödülle takdir edilmesi bizler için mutluluk verici. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi'nin aldığı bu ödül, yerel yönetimlerde teknoloji odaklı dönüşüm çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Belediyenin uygulamasının, diğer yerel yönetimler için de örnek oluşturması bekleniyor ve önümüzdeki dönemde benzer projelerin yaygınlaşması hedefleniyor.

BİLECİK BELEDİYESİNİN BAŞARISI ÖDÜLLE TAÇLANDI