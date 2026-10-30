Yüksekten düşen kalıpla ağır yaralanan Emirkan Seven memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

kaza ve müdahale:

İstanbul'daki bir inşaat şantiyesinde dört gün önce meydana gelen kazada 26 yaşındaki Emirkan Seven, yüksekten düşen kalıp malzemesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seven, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

cenaze töreni ve defnedilme:

Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Seven'in cenazesi memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Hacılı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı.

Mahalle mezarlığına götürülen Seven için yoğun bir kalabalığın katıldığı cenaze namazı kılındı; gözyaşları ve dualar eşliğinde genç işçi toprağa verildi.

İSTANBUL'DA ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA GEÇİRDİĞİ İŞ KAZASI SONUCU AĞIR YARALANAN 26 YAŞINDAKİ EMİRKAN SEVEN, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. GENÇ İŞÇİ, SAMSUN'UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.