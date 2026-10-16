Bilecik'te kız hafızlar belgelerine kavuştu

Bilecik'te hafızlara belgeler takdim edildi

Bilecik'te Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan kız öğrencilere hafızlık belgeleri verildi. Belgeler, Bilecik İl Müftülüğü makamında düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Tören detayları:

Törene, hafızlığını tamamlayan öğrenciler ile kurs hocaları katıldı. Program kapsamında belgeler, İl Müftüsü Yusuf Dikmen tarafından öğrencilere takdim edildi ve katılımcılar bu başarıları için tebrik edildi.

Müftünün mesajı:

Yusuf Dikmen, törende öğrencilere ve hocalarına başarı dileklerini iletti. Dikmen, eğitim hayatlarında başarılar dileyerek hafızlıklarının hayırlara vesile olmasını temenni etti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, kız öğrencilerin hafızlık eğitimini tamamlamasını kutlarken, toplumsal ve eğitimsel açıdan bu tür çalışmaların önemine vurgu yaptı. Tören, katılımcıların iyi dilekleriyle son buldu.

BİLECİK’TE HAFIZLARA BELGELERİ VERİLDİ