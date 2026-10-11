Bilecik'te meydan hareketlendi: 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği

etkinlikte neler yapıldı:

Bilecik Cumhuriyet Meydanı, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Mahallemde Hareket Var' programıyla hareketli bir güne sahne oldu. Etkinlik alanında toplanan katılımcılar önce ısınma hareketleriyle güne başladı; ardından grup egzersizleri yapıldı ve meydanda bir bisiklet turu düzenlendi.

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre amaç, fiziksel aktivitenin gündelik yaşama dahil edilmesini teşvik etmekti. Meydandaki katılımcılar arasında farklı yaş gruplarından kişiler yer aldı ve etkinlik boyunca tempo, katılımcıların düzeyine göre ayarlandı.

amaç ve yaygınlaştırma çalışmaları:

Sağlık Bakanlığı'nın programı, her yaşta düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurgulamayı ve sağlıklı yaşam kültürünü yerel düzeyde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Etkinlikte yapılan ısınma ve egzersiz gösterimleri, katılımcılara günlük rutine kolayca eklenebilecek pratik hareketler gösterdi.

Yetkililer, benzer etkinliklerin yıl boyunca Bilecik'in farklı noktalarında sürdürülerek daha geniş kitlelere ulaşılacağını bildirdi. Yerel etkinlikler sayesinde toplumun fiziksel aktiviteye katılımının artırılması ve sağlıklı yaşam farkındalığının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BİLECİK CUMHURİYET MEYDANI, ‘MAHALLEMDE HAREKET VAR' ETKİNLİĞİ HAREKETLİ BİR GÜNE SAHNE OLDU.