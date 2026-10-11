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Bilecik'te meydan hareketlendi: 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği

'Mahallemde Hareket Var' etkinliği Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi; ısınma, egzersiz ve bisiklet turuyla hareketli yaşam vurgulandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bilecik'te meydan hareketlendi: 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği

etkinlikte neler yapıldı:

Bilecik Cumhuriyet Meydanı, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Mahallemde Hareket Var' programıyla hareketli bir güne sahne oldu. Etkinlik alanında toplanan katılımcılar önce ısınma hareketleriyle güne başladı; ardından grup egzersizleri yapıldı ve meydanda bir bisiklet turu düzenlendi.

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre amaç, fiziksel aktivitenin gündelik yaşama dahil edilmesini teşvik etmekti. Meydandaki katılımcılar arasında farklı yaş gruplarından kişiler yer aldı ve etkinlik boyunca tempo, katılımcıların düzeyine göre ayarlandı.

amaç ve yaygınlaştırma çalışmaları:

Sağlık Bakanlığı'nın programı, her yaşta düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurgulamayı ve sağlıklı yaşam kültürünü yerel düzeyde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Etkinlikte yapılan ısınma ve egzersiz gösterimleri, katılımcılara günlük rutine kolayca eklenebilecek pratik hareketler gösterdi.

Yetkililer, benzer etkinliklerin yıl boyunca Bilecik'in farklı noktalarında sürdürülerek daha geniş kitlelere ulaşılacağını bildirdi. Yerel etkinlikler sayesinde toplumun fiziksel aktiviteye katılımının artırılması ve sağlıklı yaşam farkındalığının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BİLECİK CUMHURİYET MEYDANI, ‘MAHALLEMDE HAREKET VAR&#039; ETKİNLİĞİ HAREKETLİ BİR GÜNE SAHNE...

BİLECİK CUMHURİYET MEYDANI, ‘MAHALLEMDE HAREKET VAR' ETKİNLİĞİ HAREKETLİ BİR GÜNE SAHNE OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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