Bilecik'te minikler trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine trafik bilinci aşılanması hedeflendi. Eğitimde öğrencilere trafikte doğru ve güvenli davranışlar, trafik kurallarına uyma bilinci, trafikte saygı ve sorumluluk ile güvenli bir trafik ortamında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Çalışmanın odağında, çocukların trafik kurallarını teorik olarak öğrenmelerinin ötesinde günlük yaşamda uygulanabilecek güvenli davranış alışkanlıkları kazanmaları yer aldı. Yetkililer, eğitimlerin erken yaşta bilinç oluşturma ve riskleri azaltma açısından önemine vurgu yaptı.

Uygulamalı eğitim yaklaşımı:

Faaliyetler Trafik Eğitim Parkında uygulamalı olarak gerçekleştirildi; böylece çocukların kuralların neden önemli olduğunu kavraması ve güvenli davranışları benimsemesi amaçlandı. Eğitim programının, katılımcılarda trafik kurallarına uyma ve trafikte karşılıklı saygı bilinci geliştirmeye katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, benzer eğitimlerin farklı okullarda ve yaş gruplarında da devam ettirilmesinin planlandığını belirterek, toplum genelinde trafik güvenliği kültürünün güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

BİLECİK'TE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ