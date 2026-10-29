Mihalıççık'ta ormanda kaybolan 2 milyon TL'lik kepçe için jandarma araştırıyor

Kayıp kepçenin durumu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde orman içinde park halinde bulunan ve yaklaşık 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesi, henüz bilinmeyen nedenle ortadan kayboldu. Olayı fark eden işletmeci durumu jandarmaya bildirdi.

Olayın görünümü:

Söz konusu kepçe, Kavak Mahallesi Eğiriova mevkiinde orman içine bir traktörle birlikte park edilmişti. Kepçenin sahibi Okan Tuna, olay yerinde traktörün bulunduğunu ve bu araca dokunulmadığını belirterek kepçenin yerinde olmadığını fark ettiğini söyledi.

Soruşturma ve beklenti:

Durum üzerine bölgeye çağrılan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tuna, kepçenin bir an önce bulunmasını ve varsa olaya karışan kişilerin yakalanmasını istiyor; jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ORTADAN KAYBOLAN TOMRUK KEPÇESİ