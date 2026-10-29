Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6707 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,20 -0,29%
EUR/USD 1,1151 -0,06%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Mihalıççık'ta ormanda kaybolan 2 milyon TL'lik kepçe için jandarma araştırıyor

Mihalıççık'ta orman içine park edilen yaklaşık 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesi kayboldu; sahibi Okan Tuna durumu jandarmaya bildirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mihalıççık'ta ormanda kaybolan 2 milyon TL'lik kepçe için jandarma araştırıyor

Kayıp kepçenin durumu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde orman içinde park halinde bulunan ve yaklaşık 2 milyon TL değerindeki tomruk kepçesi, henüz bilinmeyen nedenle ortadan kayboldu. Olayı fark eden işletmeci durumu jandarmaya bildirdi.

Olayın görünümü:

Söz konusu kepçe, Kavak Mahallesi Eğiriova mevkiinde orman içine bir traktörle birlikte park edilmişti. Kepçenin sahibi Okan Tuna, olay yerinde traktörün bulunduğunu ve bu araca dokunulmadığını belirterek kepçenin yerinde olmadığını fark ettiğini söyledi.

Soruşturma ve beklenti:

Durum üzerine bölgeye çağrılan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tuna, kepçenin bir an önce bulunmasını ve varsa olaya karışan kişilerin yakalanmasını istiyor; jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ORTADAN KAYBOLAN TOMRUK KEPÇESİ

ORTADAN KAYBOLAN TOMRUK KEPÇESİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne k...
images

Karadeniz Ereğli'de şüpheli ölümün ardından adliyede bir tutuklama
images

Efeler'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde iki kişi yaralandı
images

Karaman'da Yunuskent kavşağında çarpışma: bir yolcu yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı

Koruma altındaki çocuklara yönelik futbol etkinliği Şırnak'ta moral verdi

Melki bereketi erkenden başladı: Tavşanlılılar Orhaneli dağlarında sezona girdi

Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek