Ormanlık alanda kaybolan 65 yaşındaki adam arama ile sağ bulundu

olay özeti:

Ordu'nun Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi Höben mevkisinde mantar toplamak için ormanlık alana giren Ahmet K. (65)'ten yakınları haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

arama çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma, koordineli şekilde arama faaliyeti başlattı. Yapılan tarama sonucunda şahıs ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

teslim ve sağlık durumu:

Bulunan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi; ilk değerlendirilmeye göre şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından ek bir detay paylaşılmadı.

ORDU’DA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİRDİĞİ ORMANLIK ALANDA KAYBOLAN YAŞLI ADAM SAĞ OLARAK BULUNDU.