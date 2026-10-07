Bilecik'te mola sırasında atılan çöpler zabıta müdahalesiyle kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri olan Bilecik, Türkiye'nin birçok yöresinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Kent merkezinde mola veren bir tur şirketi otobüsünün muavini ile şoförlerinin yola su şişeleri ve benzeri çöpler attığı fark edildi. Görevlilerin dikkati sayesinde durum kısa sürede tespit edildi.

Zabıta müdahalesi ve uyarılar:

Zabıta Müdürlüğü ekipleri uygunsuz davranışlara izin vermeyerek ilgili kişilere gerekli uyarıları yaptı. Uyarıların ardından atılan çöpler, ekiplerin talimatıyla toplattırıldı ve çevre temizliği sağlandı.

Yerel düzenin korunması:

Yetkililer, şehir merkezinde düzenin korunmasının önemine vurgu yaparak benzer durumlara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi. Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi, hem görsel kirliliğin hem de çevre rahatsızlığının önlenmesine katkı sağladı.

TUR OTOBÜSÜNDEN ATILAN ÇÖPLER TOPLATTIRILDI